Лопес официально подтвердила, что встречается с Аффлеком

Дженнифер Лопес официально подтвердила, что встречается с Беном Аффлеком, опубликовав фотографию с поцелуем на своей странице в Instagram.

Дженнифер Лопес опубликовала несколько фотографий со дня рождения, на которых она запечатлена во время отдыха на яхте. На последней фотографии Лопес обнимается и целуется с киноактером Беном Аффлеком. Публикация набрала почти пять миллионов "лайков" и 87 тыс. комментариев.

Ранее Бен Аффлек и Дженнифер Лопес присмотрелись к особняку за $65 млн. До этого стало известно, что они намерены заключить брак до конца текущего года. Предполагается, что Аффлек может сделать Лопес предложение уже 24 июля — в 52-й день рождения певицы.