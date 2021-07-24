Фанатки, связавшие свою жизнь с кумирами

Большинство девушек, особенно будучи подростками, имеют кумиров и мечтают выйти за них замуж. Однако с возрастом это кажется несбыточной мечтой и просто сказкой. Но есть и такие истории, когда фанатки добиваются желаемого и выходят замуж за своих кумиров.
Хейли Болдуин – одна из тех, кто смог выбиться из фанаток и стать женой. Их знакомство произошло, когда Бибер только начинал свою карьеру, а Хейли просто фанатела и была влюблена в смазливого мальчишку. Но через несколько лет девушка выбилась из френдзоны, надев обручальное кольцо.
В детстве Кэти Холмс могла только мечтать о встрече с Томом Крузом, а когда она видела его по телевизору, то сердце её замирало. Тогда Кэти даже представить не могла, что станет женой своего кумира и родит ему дочь. Правда эта любовная история все-таки закончилась разводом, но всё же силы мысль обрела реальность. По признаниям актрисы, она всегда мечтала выйти замуж за Тома.
Скорее всего Келли Престон стала актрисой только для того, чтобы повстречать когда-нибудь своего кумира Джона Траволту. Она была его преданной поклонницей и точно знала, что окольцует актера. Так и случилось. Келли и Джон познакомились на съемках одного фильма и больше не расставались. Разлучить супругов смогла только смерть Келли Престон в прошлом году.
Регина визуализировала, что станет женой “беленького из “Smash!”. У телеведущей даже висел плакат с Владом Топаловым и она мечтала о свадьбе с кумиром. Шли годы, Тодоренко отвергала предложения руки и сердца своих возлюбленных. И вот настал момент, когда она встретила его. Но ожиданий Регины Влад не оправдал. Хотя добиться ее расположения Топалов всё же смог.
На протяжении 17 лет Марина была большой поклонницей творчества Владимира Левкина. Да и не только творчества, но и сам мужчина ей сильно нравился. Из провинциального городка Марина уехала покорять Москву, бросив своего жениха. И не прогадала. На встрече фанатов девушка завоевала сердце “на-найца” и вскоре взяла его фамилию, став третьей женой артиста.