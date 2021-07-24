Фанатки, связавшие свою жизнь с кумирами

Большинство девушек, особенно будучи подростками, имеют кумиров и мечтают выйти за них замуж. Однако с возрастом это кажется несбыточной мечтой и просто сказкой. Но есть и такие истории, когда фанатки добиваются желаемого и выходят замуж за своих кумиров.

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Хейли и Джастин Бибер

Хейли Болдуин – одна из тех, кто смог выбиться из фанаток и стать женой. Их знакомство произошло, когда Бибер только начинал свою карьеру, а Хейли просто фанатела и была влюблена в смазливого мальчишку. Но через несколько лет девушка выбилась из френдзоны, надев обручальное кольцо.

Кэти Холмс и Том Круз

В детстве Кэти Холмс могла только мечтать о встрече с Томом Крузом, а когда она видела его по телевизору, то сердце её замирало. Тогда Кэти даже представить не могла, что станет женой своего кумира и родит ему дочь. Правда эта любовная история все-таки закончилась разводом, но всё же силы мысль обрела реальность. По признаниям актрисы, она всегда мечтала выйти замуж за Тома.

Келли Престон и Джон Траволта

Скорее всего Келли Престон стала актрисой только для того, чтобы повстречать когда-нибудь своего кумира Джона Траволту. Она была его преданной поклонницей и точно знала, что окольцует актера. Так и случилось. Келли и Джон познакомились на съемках одного фильма и больше не расставались. Разлучить супругов смогла только смерть Келли Престон в прошлом году.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Регина визуализировала, что станет женой “беленького из “Smash!”. У телеведущей даже висел плакат с Владом Топаловым и она мечтала о свадьбе с кумиром. Шли годы, Тодоренко отвергала предложения руки и сердца своих возлюбленных. И вот настал момент, когда она встретила его. Но ожиданий Регины Влад не оправдал. Хотя добиться ее расположения Топалов всё же смог.

Марина Ичетовкина и Владимир Левкин