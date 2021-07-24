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Олег Газманов рассказал, как обманным путем «сбежал» в спорт, писал диссертацию и создал первые хиты

Passion.ru
11 часов назад

В новом видео, певец откровенно рассказал о своем детстве и как решился начать жизнь с нуля.

Газманов рассказал, как «сбежал» в спорт и создал первые хиты
Фото: Global Press LookGlobal Press Look

Олег Газманов, которому на днях исполнилось 70, прошел насыщенный путь, в YouTube-программе «Загугли звезду», артист вспомнил, как ему полностью отбили любовь к музыке: мальчика отдали в музыкальную школу, где мама была ее завучем, учиться игре на скрипке, но за три года его настолько устал от нелюбимого дела, что втайне от родителей начал посещать спортивные кружки. А когда родители узнали об этом — школьник уже втянулся во многие дисциплины: плавал в бассейне, висел на брусьях, выполнял акробатические трюки. И мечтал стать великим спортсменом.

Видео дня

После победы на Чемпионате Советского Союза среди юношей, карьеру пришлось прервать — случилась травма. И Олег сразу после школы поступил Морскую Академию, начал выходить в море: о карьере певца он тогда еще не думал. О смене профессии, Газманову не приходили мысли и во время написания диссертации, настолько он был увлечен процессом. Но параллельно всегда занимался музыкой и играл в популярной калининградской группе «Атлантик», а когда написал песню «Белый снег», жизнь поменяла ориентир.

Газманов решил: «Я буду делать только то, что нравится и сделаю из этого профессию». Был взят курс на сцену. После появления песни «Эскадрон» и Олег Михайлович стал знаменитым: со временем, его популярность дошла до такого масштаба, что в 91-м году, «на Газманова» в кратчайшие сроки было продано 100 тысяч билетов. Больше восьми раз он полностью собрал «Олимпийский» и схожую по размеру концертную площадку в Санкт-Петербурге, вмещавшую за раз 18 000 поклонников.

Секретом популярности он считает огромное трудолюбие и веру в мечту. Он грезил сценой настолько, что постоянно видел один и тот же сон, как тысячи человек поют с ним, стоящим на сцене, одну песню. К слову, такой песни еще даже не существовало, но намерение было сформировано железно.

Сегодня артист счастлив в браке с женой Мариной или, как он ее ласково называет «Марусей». Гордиться тем, что несмотря на высокий уровень жизни, он продолжает познавать новые горизонты: танцует танго, пишет статьи и книги, а еще — создает их домашний уют. В своих детях, двух парнях и 17-летней Марианне, души не чает. Родион, несмотря на бизнес-образование в Англии, решил пойти по стопам отца, но абсолютно сам пишет для себя стихи и музыку. А Филипп, твердо отказался продолжать английское образование, вернулся в Москву и создал с товарищем успешный стартап — запустил приложение для грузовых перевозок.

Звёзды,Олег Газманов,
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