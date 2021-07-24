Газманов рассказал, как «сбежал» в спорт и создал первые хиты

В новом видео, певец откровенно рассказал о своем детстве и как решился начать жизнь с нуля.

Фото: Global Press Look Global Press Look

Олег Газманов, которому на днях исполнилось 70, прошел насыщенный путь, в YouTube-программе «Загугли звезду», артист вспомнил, как ему полностью отбили любовь к музыке: мальчика отдали в музыкальную школу, где мама была ее завучем, учиться игре на скрипке, но за три года его настолько устал от нелюбимого дела, что втайне от родителей начал посещать спортивные кружки. А когда родители узнали об этом — школьник уже втянулся во многие дисциплины: плавал в бассейне, висел на брусьях, выполнял акробатические трюки. И мечтал стать великим спортсменом.

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После победы на Чемпионате Советского Союза среди юношей, карьеру пришлось прервать — случилась травма. И Олег сразу после школы поступил Морскую Академию, начал выходить в море: о карьере певца он тогда еще не думал. О смене профессии, Газманову не приходили мысли и во время написания диссертации, настолько он был увлечен процессом. Но параллельно всегда занимался музыкой и играл в популярной калининградской группе «Атлантик», а когда написал песню «Белый снег», жизнь поменяла ориентир.

Газманов решил: «Я буду делать только то, что нравится и сделаю из этого профессию». Был взят курс на сцену. После появления песни «Эскадрон» и Олег Михайлович стал знаменитым: со временем, его популярность дошла до такого масштаба, что в 91-м году, «на Газманова» в кратчайшие сроки было продано 100 тысяч билетов. Больше восьми раз он полностью собрал «Олимпийский» и схожую по размеру концертную площадку в Санкт-Петербурге, вмещавшую за раз 18 000 поклонников.

Секретом популярности он считает огромное трудолюбие и веру в мечту. Он грезил сценой настолько, что постоянно видел один и тот же сон, как тысячи человек поют с ним, стоящим на сцене, одну песню. К слову, такой песни еще даже не существовало, но намерение было сформировано железно.