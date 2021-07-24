Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

У Джоли появилась возможность отсудить детей у Питта

Lenta.ru
6 часов назад

У звезды Голливуда Анджелины Джоли появилась возможность отсудить право на совместную опеку над пятью несовершеннолетними детьми у Брэда Питта. Об этом пишет BBC News.

У Джоли появилась возможность отсудить детей у Питта
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Судью Джона Удеркирка, который постановил, что Питт имеет право на совместную опеку, отстранили от дела. Затем Джоли подала апелляцию, с которой согласился калифорнийский суд. Причина отстранения Удеркирка — сокрытие деловых отношений с адвокатами Питта. Калифорнийский суд признал, что это этическое нарушение, которое ставит под сомнение беспристрастность судьи.

BBC News отмечает, что вслед за «маленькой» победой Джоли может возобновиться судебная тяжба за пятерых детей.

Голливудский актер добился совместной опеки над детьми от бывшей супруги в конце мая. Судебные разбирательства артистов длились почти пять лет.

Джоли подала документы на развод в сентябре 2016 года. Она решила пойти на это из-за несогласия с воспитательными методами Питта. Поводом для расставания стала ссора в частном самолете, во время которой пьяный актер ударил старшего сына Мэддокса, однако эта информация не подтвердилась.

У Питта и Джоли есть трое приемных детей: Мэддокс, Пакс и Захара. Кроме того, у бывших супругов трое биологических детей: Шайло и близнецы Нокс и Вивьен.

Звёзды,Брэд Питт,Анджелина Джоли,BBC News,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители