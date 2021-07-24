У Джоли появилась возможность отсудить детей у Питта

У звезды Голливуда Анджелины Джоли появилась возможность отсудить право на совместную опеку над пятью несовершеннолетними детьми у Брэда Питта. Об этом пишет BBC News.

Судью Джона Удеркирка, который постановил, что Питт имеет право на совместную опеку, отстранили от дела. Затем Джоли подала апелляцию, с которой согласился калифорнийский суд. Причина отстранения Удеркирка — сокрытие деловых отношений с адвокатами Питта. Калифорнийский суд признал, что это этическое нарушение, которое ставит под сомнение беспристрастность судьи.

BBC News отмечает, что вслед за «маленькой» победой Джоли может возобновиться судебная тяжба за пятерых детей.

Голливудский актер добился совместной опеки над детьми от бывшей супруги в конце мая. Судебные разбирательства артистов длились почти пять лет.

Джоли подала документы на развод в сентябре 2016 года. Она решила пойти на это из-за несогласия с воспитательными методами Питта. Поводом для расставания стала ссора в частном самолете, во время которой пьяный актер ударил старшего сына Мэддокса, однако эта информация не подтвердилась.