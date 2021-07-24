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На слуху: Безруков снова стал отцом

Полина Алферова
3 часа назад

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

На слуху: Безруков снова стал отцом
Фото: @s_bezrukov@s_bezrukov

У Джоли появилась возможность отсудить детей у Питта

Lenta.ru

У звезды Голливуда Анджелины Джоли появилась возможность отсудить право на совместную опеку над пятью несовершеннолетними детьми у Брэда Питта. Об этом пишет BBC News.

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Газманов рассказал, как «сбежал» в спорт и создал первые хиты

Global Press Look

Олег Газманов, которому на днях исполнилось 70, прошел насыщенный путь, в YouTube-программе «Загугли звезду», артист вспомнил, как ему полностью отбили любовь к музыке: мальчика отдали в музыкальную школу, где мама была ее завучем, учиться игре на скрипке, но за три года его настолько устал от нелюбимого дела, что втайне от родителей начал посещать спортивные кружки.

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Волочкова объяснила, почему Собчак ей завидует

@volochkova_art

Балерина в интервью RTVI рассказала, почему Ксения Собчак унизила ее во время их встречи в 2019 году. Анастасия считает, что телеведущая завидует ее успешной личной жизни и карьере. Также Волочкова уверена, что Собчак тоже мечтала стать балериной, но не смогла.

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Безруков в пятый раз стал отцом

@s_bezrukov
Этой новостью российский актер поделился с поклонниками на личной странице социальной сети. Жена артиста, режиссер Анна Матисон, родила мальчика. Безруков опубликовал фотографию, сделанную в родильной палате, на которой запечатлена его супруга с новорожденным на руках.

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«Пошлое кино»: Бурляев раскритиковал российские фильмы

РИА Новости

Актер и режиссер Николай Бурляев дал интервью YouTube-каналу «Ещенепознер». Ведущий Николай Солодников поинтересовался его мнением по поводу современного отечественного кино.

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Звёзды,Николай Солодников,Олег Газманов,Брэд Питт,Анджелина Джоли,Ксения Собчак,Николай Бурляев,Анна Матисон,BBC News,РИА Новости,Lenta.ru,
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