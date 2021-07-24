На слуху: Безруков снова стал отцом

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Фото: @s_bezrukov @s_bezrukov

Lenta.ru

У звезды Голливуда Анджелины Джоли появилась возможность отсудить право на совместную опеку над пятью несовершеннолетними детьми у Брэда Питта. Об этом пишет BBC News.

Global Press Look

Олег Газманов, которому на днях исполнилось 70, прошел насыщенный путь, в YouTube-программе «Загугли звезду», артист вспомнил, как ему полностью отбили любовь к музыке: мальчика отдали в музыкальную школу, где мама была ее завучем, учиться игре на скрипке, но за три года его настолько устал от нелюбимого дела, что втайне от родителей начал посещать спортивные кружки.

@volochkova_art

Балерина в интервью RTVI рассказала, почему Ксения Собчак унизила ее во время их встречи в 2019 году. Анастасия считает, что телеведущая завидует ее успешной личной жизни и карьере. Также Волочкова уверена, что Собчак тоже мечтала стать балериной, но не смогла.

@s_bezrukov

Этой новостью российский актер поделился с поклонниками на личной странице социальной сети. Жена артиста, режиссер Анна Матисон , родила мальчика. Безруков опубликовал фотографию, сделанную в родильной палате, на которой запечатлена его супруга с новорожденным на руках.

РИА Новости