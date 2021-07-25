"Выгнал известных артистов": вдова Проскурина о Меньшикове

"И Татьяна Догилева, и Витя были способны нарушить зону комфорта Олега Меньшикова. Стать некой оппозицией, живым нервом в коллективе. Догилева – с острым языком, Проскурину тоже палец в рот не клади. Откусит, мало не покажется. Вот Меньшиков и убрал "перец" из борща. Правда блюдо после этого сдало пресным и невкусным. Как руководитель театра он поступил недальновидно. Он выгнал двух известных, хороших, популярных артистов – и это глупо. Но зато, как ему казалось, облегчил себе жизнь".