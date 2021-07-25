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"Выгнал известных артистов": вдова Проскурина рассказала о конфликте мужа с Меньшиковым

Анна Арсеньева
1 час назад

Вдова актера Виктора Проскурина Ирина Хонда на фоне скандала с увольнением артистов из Театра Ермоловой вспомнила о конфликте мужа с Олегом Меньшиковым, который на тот момент был назначен новым худруком. Об этом она рассказала в интервью "Комсомольской правде".

"Выгнал известных артистов": вдова Проскурина о Меньшикове
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После своего прихода в театр Олег Меньшиков уволил Татьяну Догилеву и Виктора Проскурина. Это было почти десять лет назад.

"Тогда Витю и Догилеву уволили за то, что они - штатные артисты - получали зарплату, но спектакли не играли. Меньшиков стал худруком. И буквально через три дня Вите предложили написать заявление по собственному", - вспомнила Ирина Хонда.

По словам вдовы актера, у них был конфликт с Меньшиковым на съемках, и на самом деле причина увольнения другая:

"И Татьяна Догилева, и Витя были способны нарушить зону комфорта Олега Меньшикова. Стать некой оппозицией, живым нервом в коллективе. Догилева – с острым языком, Проскурину тоже палец в рот не клади. Откусит, мало не покажется. Вот Меньшиков и убрал "перец" из борща. Правда блюдо после этого сдало пресным и невкусным. Как руководитель театра он поступил недальновидно. Он выгнал двух известных, хороших, популярных артистов – и это глупо. Но зато, как ему казалось, облегчил себе жизнь".

Ранее "Рамблер" сообщал, что 99-летняя мама Алферовой заразилась COVID.

Звёзды,Виктор Проскурин,Татьяна Догилева,Олег Меньшиков,Комсомольская правда,
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