"Выгнал известных артистов": вдова Проскурина о Меньшикове

Вдова актера Виктора Проскурина Ирина Хонда на фоне скандала с увольнением артистов из Театра Ермоловой вспомнила о конфликте мужа с Олегом Меньшиковым, который на тот момент был назначен новым худруком. Об этом она рассказала в интервью "Комсомольской правде".
После своего прихода в театр Олег Меньшиков уволил Татьяну Догилеву и Виктора Проскурина. Это было почти десять лет назад.
"Тогда Витю и Догилеву уволили за то, что они - штатные артисты - получали зарплату, но спектакли не играли. Меньшиков стал худруком. И буквально через три дня Вите предложили написать заявление по собственному", - вспомнила Ирина Хонда.
По словам вдовы актера, у них был конфликт с Меньшиковым на съемках, и на самом деле причина увольнения другая:
"И Татьяна Догилева, и Витя были способны нарушить зону комфорта Олега Меньшикова. Стать некой оппозицией, живым нервом в коллективе. Догилева – с острым языком, Проскурину тоже палец в рот не клади. Откусит, мало не покажется. Вот Меньшиков и убрал "перец" из борща. Правда блюдо после этого сдало пресным и невкусным. Как руководитель театра он поступил недальновидно. Он выгнал двух известных, хороших, популярных артистов – и это глупо. Но зато, как ему казалось, облегчил себе жизнь".
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