На слуху: как Меньшиков уволил Догилеву

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

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@gagara1987

Российская певица Полина Гагарина всегда имела образ утонченной элегантной девушки с сильным голосом и особенной аристократичной харизмой. Однако поклонники звезды вдруг стали писать, что "с Полиной происходит нечто странное".

Все дело в видеоролике, который опубликовала певица. На кадрах звезда сидит в ярком топе и расстегнутых шортах с растопыренными ногами.

@ksenialferova

Дочь актрисы Ирины Алферовой Ксения рассказала, что ее 99-летняя бабушка тоже переболела коронавирусом. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

"Мы все переболели дома, включая бабушку", - рассказала Ксения Алферова.

Вдова актера Виктора Проскурина Ирина Хонда на фоне скандала с увольнением артистов из Театра Ермоловой вспомнила о конфликте мужа с Олегом Меньшиковым, который на тот момент был назначен новым худруком. Об этом она рассказала в интервью "Комсомольской правде".

После своего прихода в театр Олег Меньшиков уволил Татьяну Догилеву и Виктора Проскурина. Это было почти десять лет назад.