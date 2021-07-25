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На слуху: как Меньшиков уволил Догилеву

Диана Товсепова
1 час назад

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

На слуху: как Меньшиков уволил Догилеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Взгляд неадекватный": видео Гагариной напугало фанатов

@gagara1987

Российская певица Полина Гагарина всегда имела образ утонченной элегантной девушки с сильным голосом и особенной аристократичной харизмой. Однако поклонники звезды вдруг стали писать, что "с Полиной происходит нечто странное".

Все дело в видеоролике, который опубликовала певица. На кадрах звезда сидит в ярком топе и расстегнутых шортах с растопыренными ногами.

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"Все переболели": 99-летняя мама Алферовой заразилась COVID

@ksenialferova

Дочь актрисы Ирины Алферовой Ксения рассказала, что ее 99-летняя бабушка тоже переболела коронавирусом. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

"Мы все переболели дома, включая бабушку", - рассказала Ксения Алферова.

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"Выгнал известных артистов": вдова Проскурина о Меньшикове

Вдова актера Виктора Проскурина Ирина Хонда на фоне скандала с увольнением артистов из Театра Ермоловой вспомнила о конфликте мужа с Олегом Меньшиковым, который на тот момент был назначен новым худруком. Об этом она рассказала в интервью "Комсомольской правде".

После своего прихода в театр Олег Меньшиков уволил Татьяну Догилеву и Виктора Проскурина. Это было почти десять лет назад.

"Тогда Витю и Догилеву уволили за то, что они - штатные артисты - получали зарплату, но спектакли не играли. Меньшиков стал худруком. И буквально через три дня Вите предложили написать заявление по собственному", - вспомнила Ирина Хонда.

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Звёзды,Виктор Проскурин,Ирина Алферова,Татьяна Догилева,Ксения Алферова,Полина Гагарина,Олег Меньшиков,Комсомольская правда,РИА Новости,
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