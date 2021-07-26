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Вторая жена Высоцкого после инсультов утратила способность говорить

Стелла Шмель
2 часа назад

Сын поэта и барда Владимира Высоцкого, Аркадий, сообщил, что его мама, вторая жена музыканта, актриса Людмила Абрамова, утратила способность говорить после перенесенных инсультов.

Вторая жена Высоцкого утратила способность говорить
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актриса Людмила Абрамова не говорит после перенесенных инсультов. Об этом сообщил сын поэта Владимира Высоцкого Аркадий.

"Мама перенесла два инсульта. Есть последствия. Интервью она давать не может",

- рассказал он "Экспресс-газете".

Напомним, что актриса многое сделала для сохранения памяти о творчестве знаменитого барда. Она до сих пор формально возглавляет Культурный центр Владимира Высоцкого на Таганке.

Ранее "Рамблер" писал, что были названы ранние признаки инсульта.

Звёзды,Людмила Абрамова,Экспресс-газета,
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