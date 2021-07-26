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Диана Арбенина дважды перенесла коронавирус

Стелла Шмель
1 час назад

Певица Диана Арбенина дважды перенесла коронавирус. Болезнь артистки протекала практически бессимптомно, но певицу насторожили сильные головные боли. Об этом она рассказала в интервью Womanhit.

Диана Арбенина дважды перенесла коронавирус
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Я два раза болела бессимптомным ковидом. Узнавала об этом лишь по своей головной боли, которая у меня начиналась где-то через месяц после предполагаемых дней этой заразы",

- сказала она.

Впервые певица столкнулась с болезнью в начале 2020 года, когда люди еще не понимали, как бороться с вирусом.

"Тогда еще не говорили о ковиде, а люди уже болели. Понятное дело, я бы не ходила никогда по городу и не скрывала бы того, что болею, сидела бы дома, если заболела. Но дело в том, что я об этом не знала. У меня не было ни температуры, обоняние присутствовало. Все было нормально. Но потом у меня дико заболела голова".

Затем головные боли вернулись в июне, а когда певица сдала анализы, оказалось, что у нее высокое количество антител.

"Уже многие отмечали, что вирус начинает тебя долбать во все уязвимые точки. В моем случае это связки. Так вот, у меня начали садиться связки на фоне отсутствия нагрузки. Я себя чувствую так, как будто у меня было концертов тридцать. Появилась быстрая утомляемость. Но я держусь".

Ранее "Рамблер" писал, что коронавирус может поражать кожу.

Звёзды,Диана Арбенина,
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