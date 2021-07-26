Диана Арбенина дважды перенесла коронавирус

"Тогда еще не говорили о ковиде, а люди уже болели. Понятное дело, я бы не ходила никогда по городу и не скрывала бы того, что болею, сидела бы дома, если заболела. Но дело в том, что я об этом не знала. У меня не было ни температуры, обоняние присутствовало. Все было нормально. Но потом у меня дико заболела голова".