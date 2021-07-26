Представитель МакSим сообщила об улучшении ее состояния

"Стало лучше, стало быть, она идет на улучшение. А быстрого скачка быть не может. Состояние с улучшениями сейчас. Называть его крайне тяжелым уже, наверное, не стоит. < > Есть улучшения, значит, это уже не крайне", - заявила Соколова.