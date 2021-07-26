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Представитель МакSим сообщила об улучшении ее состояния

Анна Арсеньева
2 часа назад

Представитель МакSим Маргарита Соколова сообщила, что состояние певицы улучшилось. Об этом она рассказала РИА Новости.

Представитель МакSим сообщила об улучшении ее состояния
Фото: @maksimartist@maksimartist

"Стало лучше, стало быть, она идет на улучшение. А быстрого скачка быть не может. Состояние с улучшениями сейчас. Называть его крайне тяжелым уже, наверное, не стоит. < > Есть улучшения, значит, это уже не крайне", - заявила Соколова.

19 июня МакSим подключили к аппарату ИВЛ.

Телеграм-канал Mash сообщил, что певица пришла в себя, разговаривает знаками и находится в ясном сознании.

Ранее "Рамблер" сообщал, что у МакSим обнаружили новую инфекцию.

Звёзды,Маргарита Соколова,РИА Новости,
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