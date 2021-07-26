Представитель МакSим сообщила об улучшении ее состояния

Представитель МакSим Маргарита Соколова сообщила, что состояние певицы улучшилось. Об этом она рассказала РИА Новости.
"Стало лучше, стало быть, она идет на улучшение. А быстрого скачка быть не может. Состояние с улучшениями сейчас. Называть его крайне тяжелым уже, наверное, не стоит. < > Есть улучшения, значит, это уже не крайне", - заявила Соколова.
19 июня МакSим подключили к аппарату ИВЛ.
Телеграм-канал Mash сообщил, что певица пришла в себя, разговаривает знаками и находится в ясном сознании.
Ранее "Рамблер" сообщал, что у МакSим обнаружили новую инфекцию.