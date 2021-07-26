Звезды, которых наказали за вождение в пьяном виде

Согласно открытым данным МВД, в 2020 году из 145 тысяч аварий каждая седьмая произошла по вине пьяных водителей. Более четверти всех летальных случаев (28%) произошли по вине водителей в состоянии опьянения. Несмотря на многолетние социальные кампании, которые призывают отказаться от вождения в нетрезвом виде, многие все равно садятся за руль после вечеринок или баров. И звезды, увы, не исключение. "Рамблер" собрал знаменитостей, которые поплатились за вождение в пьяном виде.

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Михаил Ефремов

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8 июня 2020 года актер, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, врезался в автофургон, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров. В крови Ефремова нашли следы алкоголя и запрещенных веществ. Пострадавший Захаров скончался на следующий день от полученных травм. Актер сначала признал вину, затем отказался от показаний. В итоге Ефремов был приговорен к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Линдси Лохан

В середине нулевых Америку потрясли скандалы с участием бывшей любимицы подростков. Линдси пять раз ловили пьяной за рулем, несколько раз лишали прав, однако девушка даже не являлась на слушания. В итоге актрисе предписали еженедельно посещать образовательные лекции и носить электронный браслет, который фиксирует уровень алкоголя в крови. После того, как Линдси нарушила условия испытательного срока, ее посадили в тюрьму на 14 дней. Позднее Лохан признавалась, что в результате стресса и злоупотребления веществами она потеряла ребенка.

Роберт Дауни-младший

Оскароносный актер был на пике карьеры, когда зависимость и ряд неправильных решений запятнали его репутацию в Голливуде. В 1996 году Роберт превысил скорость и был арестован за вождение в пьяном виде. Также в его машине нашли следы запрещенных веществ и оружие. Дауни-младший получил три года условно, однако из-за нарушения предписанных судом условий отправился в тюрьму на полгода.

Марат Башаров

В 2012 году актера остановили сотрудники ДПС. Башаров не нарушал правила, однако был за рулем в нетрезвом состоянии, в чем впоследствии признался. Башарова лишили прав на вождение на 1 год и 9 месяцев.

Мел Гибсон

В 2006 году актера и режиссера остановила полиция за двукратное превышение скорости. В результате судебного разбирательства Гибсон получил три года испытательного срока. Актера обязали выплатить штраф в 1 300 долларов и сняться в социальной рекламе.

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