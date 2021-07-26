Марина Федункив тайно вышла замуж за итальянца

Звезда Comedy Woman Марина Федункив тайно вышла замуж. Об этом сообщает Super.ru.

Фото: @marina_phedunkiv @marina_phedunkiv

По информации издания, актриса зарегистрировала брак с мужчиной по имени Стефано Маджи в одном из столичных МФЦ. Супруг Федункив на 12 лет моложе: ей 49 лет, а ему - 37. Свадьба запланирована на конец лета.

Мужчина приехал Россию из Италии. Как сообщает портал Тorinomagazine, Стефано Маджи является советником президента итало-российской торговой палаты и занимается налаживанием торговых связей с нашей страной.

Актриса редко афиширует свою личную жизнь. Однако журналисты заметили, что она давно обменивается со Стефано лайками и комментариями в социальных сетях.