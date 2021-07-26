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Марина Федункив тайно вышла замуж за итальянца

Анна Арсеньева
43 минуты назад

Звезда Comedy Woman Марина Федункив тайно вышла замуж. Об этом сообщает Super.ru.

Марина Федункив тайно вышла замуж за итальянца
Фото: @marina_phedunkiv@marina_phedunkiv

По информации издания, актриса зарегистрировала брак с мужчиной по имени Стефано Маджи в одном из столичных МФЦ. Супруг Федункив на 12 лет моложе: ей 49 лет, а ему - 37. Свадьба запланирована на конец лета.

Мужчина приехал Россию из Италии. Как сообщает портал Тorinomagazine, Стефано Маджи является советником президента итало-российской торговой палаты и занимается налаживанием торговых связей с нашей страной.

Актриса редко афиширует свою личную жизнь. Однако журналисты заметили, что она давно обменивается со Стефано лайками и комментариями в социальных сетях.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Диана Арбенина дважды перенесла коронавирус.

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