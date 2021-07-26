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Представительница МакSим прокомментировала вывод певицы из комы

Lenta.ru
21 минуту назад

Представительница певицы МакSим Яна Богушевская прокомментировала новости о том, что звезду вывели из комы. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Представительница МакSим: "Иногда Марина в сознании"
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Богушевской, вывод исполнительницы из медикаментозного сна нельзя назвать новостью.

«Врачи сами дозируют количество седативного препарата. Иногда Марина в сознании, иногда ее снова погружают в медикаментозный сон»,

— пояснила она. Богушевская добавила, что состояние певицы по-прежнему оценивается как тяжелое.

Ранее 26 июля стало известно, что МакSим пришла в сознание. Она оказалась в состоянии дышать и смогла общаться с медиками жестами. Ее перевели на аппарат вспомогательной вентиляции легких.

16 июня сообщалось, что артистку госпитализировали. В соцсетях певица рассказала, что еще 11 июня почувствовала себя плохо. Ей сделали несколько тестов на коронавирус, однако все они были отрицательными. Из-за ухудшения состояния МакSим ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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