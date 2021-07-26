Представительница МакSим Яна Богушевская прокомментировала слухи о том, что певицу вывели из комы. Об этом пишет "Газета.Ru".

Как рассказала Богушевская, вывод Марины Максимовой из медикаментозного сна нельзя назвать новостью.

"Врачи сами дозируют количество седативного препарата. Иногда Марина в сознании, иногда ее снова погружают в медикаментозный сон",

— объяснила представительница артистки.

Она отметила, что пока состояние звезды по-прежнему оценивается как тяжелое.