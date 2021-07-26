Представительница МакSим Яна Богушевская прокомментировала слухи о том, что певицу вывели из комы. Об этом пишет "Газета.Ru".
Как рассказала Богушевская, вывод Марины Максимовой из медикаментозного сна нельзя назвать новостью.
"Врачи сами дозируют количество седативного препарата. Иногда Марина в сознании, иногда ее снова погружают в медикаментозный сон",
— объяснила представительница артистки.
Она отметила, что пока состояние звезды по-прежнему оценивается как тяжелое.
Ранее "Рамблер" сообщал, что представитель МакSим сообщила об улучшении ее состояния.