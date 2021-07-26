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Опубликованы первые фотографии сына Жанны Фриске

Газета.Ru
1 час назад

Бывший супруг покойной певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев опубликовал первую фотографию их восьмилетнего сына Платона в своем Instagram.

Опубликованы первые фотографии сына Жанны Фриске
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"8 лет назад я принял для себя решение не публиковать фотографий со старшим сыном Платоном. Тогда на это было несколько веских причин, главная из которых - мое желание защитить его от пристального внимания в то время, когда все, что ему было нужно - это любовь, забота и спокойствие", - отметил Шепелев.

@dmitryshepelev

Однако с течением времени он пришел к выводу, что мальчик "больше не нуждается в защите".

"Он взрослый, яркий, талантливый мальчик, очень достойный и светлый. И я рад познакомить вас с ним", - написал он.

Ранее экс-коллеги Фриске по группе "Блестящие" почтили память артистки в 6-ю годовщину ее смерти. Ольга Орлова опубликовала у себя в Instagram пост с фотографией, на которой запечатлена с подругой, а также показала несколько архивных снимков с Фриске в разделе Stories. Также портрет Жанны Фриске в Instagram опубликовала Анна Семенович.

Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года после долгой борьбы с раковым заболеванием. У нее остался сын от брака с Шепелевым Платон.

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