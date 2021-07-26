Опубликованы первые фотографии сына Жанны Фриске

"8 лет назад я принял для себя решение не публиковать фотографий со старшим сыном Платоном. Тогда на это было несколько веских причин, главная из которых - мое желание защитить его от пристального внимания в то время, когда все, что ему было нужно - это любовь, забота и спокойствие", - отметил Шепелев.