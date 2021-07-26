Звезда «Уральских пельменей» призвала россиян не мусорить

«Хочу чтобы этот мой пост заставил задуматься жителей и Челябинской области, и всей России о том, что чистая вода в России не бесконечна. И, закидывая уникальные озера покрышками, мы очень скоро обнаружим, что нам негде будет даже искупаться. Ни нам, ни детям, ни внукам», — обратилась к подписчикам Михалкова и призвала их подумать об этом.