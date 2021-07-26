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На слуху: Арбенина дважды перенесла COVID-19

Анна Арсеньева
53 минуты назад

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

На слуху: Арбенина дважды перенесла COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Марина Федункив тайно вышла замуж за итальянца

@marina_phedunkiv

Звезда Comedy Woman Марина Федункив тайно вышла замуж. По данным СМИ, актриса зарегистрировала брак с мужчиной по имени Стефано Маджи, который моложе ее на 12 лет.

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Вторая жена Высоцкого утратила способность говорить

Сын поэта и барда Владимира Высоцкого, Аркадий, сообщил, что его мама, вторая жена музыканта, актриса Людмила Абрамова, утратила способность говорить после перенесенных инсультов.

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Представительница МакSим: "Иногда Марина в сознании"

@maksimartist

Представительница МакSим Яна Богушевская прокомментировала слухи о том, что певицу вывели из комы. По ее словам, вывод Марины Максимовой из медикаментозного сна нельзя назвать новостью.

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Диана Арбенина дважды перенесла коронавирус

Певица Диана Арбенина дважды перенесла коронавирус. Болезнь артистки протекала практически бессимптомно, но певицу насторожили сильные головные боли.

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Опубликованы первые фотографии сына Жанны Фриске

@dmitryshepelev

Бывший супруг покойной певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев опубликовал первую фотографию их восьмилетнего сына Платона в своем Instagram.

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