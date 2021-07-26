На слуху: Арбенина дважды перенесла COVID-19

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

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@marina_phedunkiv

Звезда Comedy Woman Марина Федункив тайно вышла замуж. По данным СМИ, актриса зарегистрировала брак с мужчиной по имени Стефано Маджи, который моложе ее на 12 лет.

Сын поэта и барда Владимира Высоцкого, Аркадий, сообщил, что его мама, вторая жена музыканта, актриса Людмила Абрамова, утратила способность говорить после перенесенных инсультов.

@maksimartist

Представительница МакSим Яна Богушевская прокомментировала слухи о том, что певицу вывели из комы. По ее словам, вывод Марины Максимовой из медикаментозного сна нельзя назвать новостью.

Певица Диана Арбенина дважды перенесла коронавирус. Болезнь артистки протекала практически бессимптомно, но певицу насторожили сильные головные боли.

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