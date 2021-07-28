Звезды, ради славы всю жизнь сидящие на диетах

Несмотря на набирающее силу движение бодипозитива и яркие лозунги типа «Мое тело — мое дело», мы привыкли, что за редким исключением звезды всегда выглядят стройными. Даже в зрелом возрасте знаменитости держат себя в форме и выходят на красные ковровые дорожки в облегающих платьях. Однако далеко не всем из них худоба досталась в дар от природы. Некоторые всю жизнь ведут бой с лишними килограммами, и в ход идут даже экстремальные диеты.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Лолита

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Лолита Милявская большую часть жизни ведет этот самый бой с лишним весом. Она то худеет, то вновь поправляется. Певица не скрывает, что неоднократно пробовала на себе все новомодные диеты и даже прибегала к липосакции. К счастью, женщина без комплексов не корит себя за вновь набранные килограммы и любит себя в любой форме.

Ирина Дубцова

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Еще одна российская знаменитость, которая никак не может зафиксироваться в плюс-минус одном весе. Несмотря на то, что Дубцова в любом размере одежды выглядит очень женственной и привлекательной, любит она себя все же в худом состоянии, а потому похудеть пытается в режиме нон-стоп.

Мэрайя Кэри

Кэри — один из самых ярких примеров вечной борьбы с весом. Певица от природы склонна к полноте и прекрасно осознает это, но смириться с данным раскладом она совершенно не готова. После рождения детей Мэрайя сильно поправилась, затем за два года похудела, но результат удержать не смогла и снова набрала вес. И так по кругу.

Кристина Агилера

До рождения детей Агилера была девушкой хрупкого телосложения с осиной талией, но во время беременностей она поправилась на очень большое количество килограммов. Быстро восстановиться у певицы тоже не получилось, и цифра на весах в общей сложности увеличилась на плюс 40 кило. Долгое время Кристина ничего делать с этим не хотела (или не могла), однако впоследствии передумала и частично избавилась от лишнего. Периодически фигура звезды далека от идеала, но ее, кажется, все устраивает.

Наоми Кэмпбелл

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Заподозрить грациозную темнокожую красавицу и супермодель 90-х в лишнем весе весьма сложно. Да и сама Наоми утверждает, что за прожитые годы ее вес ни разу не поднялся выше 54 килограммов. Но помимо генетики и спортивных нагрузок Кэмпбелл еще и всю жизнь сидит на жесткой и не особо сбалансированной диете, соблюдать которую ей помогает личный шеф-повар.

Можно ли всю жизнь сидеть на диетах

Оксана Владимирова, врач-диетолог, семейный врач Института пластической хирургии и косметологии на Ольховской улице

В наше время диетой чаще всего называют не назначенную врачом-диетологом по показаниям систему питания, а метод снижения массы тела. Как правило, такие «диеты» не имеют научного обоснования, и большинство из них основаны на отказе от тех или иных продуктов, резком снижении калорийности и других жестких методиках.

Конечно, не рекомендуется постоянно «сидеть» на таких диетах, поскольку это чревато возникновением различных проблем со здоровьем. Выпадение волос, высыпания на коже, появление различных дефицитов витаминов и микро/макроэлементов и даже развитие серьезных заболеваний — такими могут быть нежелательные последствия диет.

Оптимальным вариантом является сбалансированный рацион. Он поможет поддерживать здоровый вес и получать необходимые питательные вещества, а также снизит риск развития хронических заболеваний и гиповитаминоза.

употреблять продукты, богатые клетчаткой, витаминами, минералами (овощи, фрукты, ягоды);

ограничить продукты с высоким содержанием обработанного сахара, насыщенных трансжиров и соли (фастфуд, полуфабрикаты, сосиски, колбасы, консервы);

ограничить продукты с высоким содержанием калорий, но с низким содержанием питательных веществ (приготовленные во фритюре продукты, десерты и подслащенные напитки);

всегда проверять этикетки на расфасованных продуктах. Чтобы удовлетворить свои потребности в питательных веществах, необходимо:

Выбирайте те из них, которые содержат меньше добавленного сахара, насыщенных жиров и соли и как можно больше клетчатки, витаминов и минералов.

Какие системы питания наиболее сбалансированы

Анастасия Кияница, врач-терапевт, врач-диетолог, врач УЗД, эксперт MyGenetics

«Часто слово "диета" воспринимается как совокупность строгих ограничений в рационе. Но это не совсем так. Диета — это прежде всего образ жизни и режим питания. Безусловно, предпочтения в еде влияют на здоровье человека. Сегодня существует много диет, которые исключают из рациона большое количество групп продуктов (крупы, бобовые, молочные продукты и другие). Такие приемы, особенно с долгосрочной перспективой, приводят к различным дефицитным состояниям, например, недостатку белка, микроэлементов и витаминов в организме и, как результат, неблагоприятным последствиям. Важно помнить, что у любой строгой, низкокалорийной диеты должен быть ограниченный срок. Исключение — случаи, когда у человека имеется аллергия, непереносимость того или иного продукта или заболевание, которое требует специализированной лечебной системы питания, — в таких случаях данные стратегии назначаются врачом по показаниям.

Есть несколько протоколов питания, которые можно (и даже нужно!) соблюдать на постоянной основе. К ним относится широко известная средиземноморская диета, в которой делается акцент на употреблении рыбы, морепродуктов, растительной пищи. Или, например, DASH-диета (Dietary Approaches to Stop Hypertension — диетологические подходы к лечению гипертонии) — этот протокол питания, разработанный для профилактики и лечения артериальной гипертензии, помогает нормализовать вес, снизить уровень холестерина и признан одним из лучших для профилактики сахарного диабета второго типа.