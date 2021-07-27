Малышева и другие звезды, живущие с гипертонией

Опасный скачок давления могут спровоцировать стресс, жара, нехватка воздуха, сильное физическое и (или) эмоциональное перенапряжение. Критическая ситуация — гипертонический криз, когда требуется срочная медицинская помощь. Гипертонию не зря называют тихим убийцей: мало кто следит за уровнем давления, пока не выяснится, что он уже выше нормы. И селебрити здесь не исключение.

Елена Малышева

Видео дня

Телеведущую некоторое время назад увезли со съемочной площадки в Боткинскую больницу с гипертоническим кризом. Врач почувствовала себя плохо и срочно обратилась за помощью. Во время поездки Малышева записала видеообращение к подписчикам, в котором еще раз поведала о необходимости следить за уровнем артериального давления. В норме его показатель 120/80. С возрастом (после сорока лет) норма естественным образом повышается, но если давление выше 140/90, то это верный повод обратиться к врачу — вы начнете измерять давление дважды в день и записывать показатели. На основе дневника врач примет решение о терапии. Порой она становится пожизненной, то есть необходимо будет каждый день принимать препараты, сдерживающие уровень давления.

«Давление — это всегда угроза инсульта! Я врач и знаю, что делать. Очень важно, чтобы в таких ситуациях вы тоже вели себя правильно», — делилась Малышева.

Телеведущая советует не откладывать обследование у врача, если с вами случился гипертонический криз. Среди анализов, которые обязательно нужно сдать: биохимический анализ крови, анализ мочи, ЭКГ и эхокардиография. Возможно, дополнительно потребуется УЗИ почек.

Анна Михалкова

Не стоит думать, что гипертония — диагноз пожилых людей. Уже в сорок лет многие пациенты сталкиваются со скачками давления, ухудшающими качество жизни. Анне Михалковой 44 года и она называет себя гипертоником со стажем. Актриса как-то рассказывала, что после похудения на 15 килограммов ей пришлось всерьез заняться здоровьем. Скачки веса не лучшим образом отражаются на уровне давления. К другим факторам относятся тяжелая жирная пища, количество соли, отсутствие физических нагрузок. Кроме того, гипертоники чувствительны к резкой смене погоды и атмосферного давления. В жару такие пациенты чувствуют себя заведомо уставшими, вялыми.

Лолита

Певица, перенесшая гипертонический криз после одного из концертов в 2018 году, внесла новшество в работу коллектива. Теперь на каждом выступлении за кулисами дежурит «скорая» на случай, если кому-то из участников понадобится помощь. По словам Лолиты, и она, и ее коллеги уже достигли возраста. когда такая мера является необходимостью. Кроме того, певица сократила количество алкоголя, который, разумеется, негативно влияет на уровень давления, способствует его повышению.

Федор Добронравов

Валерию Леонтьеву пришлось пару лет назад отменить запланированный концерт и вернуть деньги за билеты поклонникам. Виной тоже стал гипертонический криз. Врачи настояли на том, чтобы не выходить в этот день на сцену. И Леонтьев их послушал, честно рассказав об этом зрителям. Те отнеслись с пониманием — несмотря на здоровый образ жизни, в определенном возрасте от резкого скачка здоровья никто не застрахован.

Федору Добронравову повезло меньше: дело не ограничилось кризом, у актера случился инсульт. Артист пару недель провел в Институте скорой помощи им. Склифосовского, где ему сделали операцию. Восстановительный период был довольно коротким, Добронравов спустя месяц вернулся на сцену. А через год вновь оказался в состоянии прединсульта. И оба раза рядом с ним рядом оказывалась коллега Татьяна Васильева — она сразу поняла, что с актером что-то неладное, и оба раза вызывала врачей. В первом случае инсульт произошел прямо на сцене: Добронравов побледнел, а за кулисами, во время перерыва, не мог улыбнуться и поднять одну из рук — это признаки, указывающие на вероятный инсульт.

Валерий ЛеонтьевGlobalLookPress

Федор ДобронравовGlobalLookPress

Алексей ВоробьевGlobalLookPress

Инсульт переживали и молодые коллеги Добронравова. Певец Алексей Воробьев столкнулся с диагнозом в 25 лет. Врачи давали неутешительный прогноз, но артист смог довольно быстро восстановиться. И годы спустя регулярно следит за давлением. Резкий скачок давления вызвал инсульт и у сестры Ольги Бузовой — Анны. Неладное заподозрил ее супруг, который быстро доставил девушку в больницу. Анна до сих пор вспоминает произошедшее с волнением: «Это правда очень страшное состояние, когда ты все понимаешь, пытаешься сказать, а не можешь... мычишь и ревешь от безысходности...».

Фото: globallookpress