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Бывший адвокат Ефремова рассказал о серьезных проблемах со здоровьем у артиста

Lenta.ru
1 час назад

Бывший адвокат заслуженного артиста России Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о серьезных проблемах со здоровьем актера, который отбывает тюремное наказание за смертельное ДТП. Слова Пашаева передает портал News.ru.

Экс-адвокат Ефремова сообщил о его болезни
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«У Михаила очень серьезные проблемы с легкими. У него от этого отец умер», — заявил Пашаев.

Он не раскрыл подробности состояния артиста, однако подчеркнул, что диагноз Ефремова «не входит в составленный Минздравом список болезней, при которых возможно освобождение».

В июне Ефремов попросил смягчить ему наказание из-за развившегося у него психического расстройства.

Авария с участием актера произошла 8 июня 2020 года в центре Москвы. Известно, что Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. В результате аварии водитель погиб. Актера приговорили к 7,5 года лишения свободы.

Звёзды,Эльман Пашаев,Сергей Захаров,Михаил Ефремов,Минздрав РФ,
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