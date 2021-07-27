Экс-адвокат Ефремова сообщил о его болезни

«У Михаила очень серьезные проблемы с легкими. У него от этого отец умер», — заявил Пашаев.

Он не раскрыл подробности состояния артиста, однако подчеркнул, что диагноз Ефремова «не входит в составленный Минздравом список болезней, при которых возможно освобождение».

Авария с участием актера произошла 8 июня 2020 года в центре Москвы. Известно, что Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. В результате аварии водитель погиб. Актера приговорили к 7,5 года лишения свободы.