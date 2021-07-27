Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Как изменилась внешность Виктории Лопыревой за 18 лет

WMJ.ru
2 часа назад

На днях Виктория Лопырева отметила 38-летие. WMJ.ru решил вспомнить, как с годами изменилась внешность модели и телеведущей.

В конце 90-х девушка завоевала свои первые титулы — «Фотомодель Дона», «Лучшая модель Юга России» и «Ростовская красавица».
1/7 В конце 90-х девушка завоевала свои первые титулы — «Фотомодель Дона», «Лучшая модель Юга России» и «Ростовская красавица».
Фото: Global Look Press
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Надо сказать, мечтам Виктории Лопыревой суждено было сбыться. Телеканалы покорялись модели один за другим — «НТВ», «МУЗ-ТВ», «Ю».
2/7 Надо сказать, мечтам Виктории Лопыревой суждено было сбыться. Телеканалы покорялись модели один за другим — «НТВ», «МУЗ-ТВ», «Ю».
Фото: Global Look Press
Виктория Лопырева едва не вышла замуж за Николая Баскова, а сейчас она живет в браке с бизнесменом и чиновником Игорем Булатовым.
3/7 Виктория Лопырева едва не вышла замуж за Николая Баскова, а сейчас она живет в браке с бизнесменом и чиновником Игорем Булатовым.
Фото: Global Look Press
Виктория Лопырева, 2014
4/7 Виктория Лопырева, 2014
Фото: Global Look Press
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Виктория Лопырева, 2017
5/7 Виктория Лопырева, 2017
Фото: Global Look Press
Виктория Лопырева, 2018
6/7 Виктория Лопырева, 2018
Фото: Global Look Press
Виктория Лопырева, 2020
7/7 Виктория Лопырева, 2020
Фото: Global Look Press

Виктория Лопырева начала модельную карьеру с покорения подиумов Ростова-на-Дону. В конце 90-х девушку заметили в местном модельном агентстве и спустя уже несколько лет она завоевала свои первые титулы — «Фотомодель Дона», «Лучшая модель Юга России» и «Ростовская красавица». В 2003 году Лопырева стала «Мисс Россией» и вскоре после победы в национальном конкурсе красоты переехала в столицу в надежде покорить телевидение.

Надо сказать, мечтам Виктории Лопыревой суждено было сбыться. Телеканалы покорялись модели один за другим — «НТВ», «МУЗ-ТВ», «Ю». Одна из программ, соведущей которой она была, свела ее с футболистом «Локомотива» Федором Смоловым. Их роман продлился вплоть до 2015 года.

Впоследствии Виктория Лопырева едва не вышла замуж за Николая Баскова, а сейчас она живет в браке с бизнесменом и чиновником Игорем Булатовым — пара воспитывает 2-летнего сына Марка Лионеля.

За эти годы Виктория Лопырева изменилась до неузнаваемость. Сравнивая архивные фотографии эффектной блондинки со свежими, ненароком отмечаешь хорошую работу косметологов и пластических хирургов. Девушка, к слову, не скрывает, что ложилась под нож.

Звёзды,Фото,Федор Смолов,Николай Басков,Виктория Лопырева,Локомотив,WMJ.RU,НТВ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители