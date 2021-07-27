На днях Виктория Лопырева отметила 38-летие. WMJ.ru решил вспомнить, как с годами изменилась внешность модели и телеведущей.

Виктория Лопырева начала модельную карьеру с покорения подиумов Ростова-на-Дону. В конце 90-х девушку заметили в местном модельном агентстве и спустя уже несколько лет она завоевала свои первые титулы — «Фотомодель Дона», «Лучшая модель Юга России» и «Ростовская красавица». В 2003 году Лопырева стала «Мисс Россией» и вскоре после победы в национальном конкурсе красоты переехала в столицу в надежде покорить телевидение.

Надо сказать, мечтам Виктории Лопыревой суждено было сбыться. Телеканалы покорялись модели один за другим — «НТВ», «МУЗ-ТВ», «Ю». Одна из программ, соведущей которой она была, свела ее с футболистом «Локомотива» Федором Смоловым. Их роман продлился вплоть до 2015 года.

Впоследствии Виктория Лопырева едва не вышла замуж за Николая Баскова, а сейчас она живет в браке с бизнесменом и чиновником Игорем Булатовым — пара воспитывает 2-летнего сына Марка Лионеля.