Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Малышева призналась в очарованности Америкой

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала на своей странице в Instagram, как провела двухнедельный отпуск в США. Она также призналась, что была очарована штатом Южная Каролина.

Малышева призналась, что очарована американским югом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Юг Америки — это действительно удивительные места. Бывшие хлопковые плантации. Я люблю их за то, что рядом Саванна — родина Скарлетт О’Хара (главная героиня романа Маргарет Митчелл "Унесенные ветром" — прим. "Ленты.ру"). Это старая, настоящая, провинциальная Америка. Америка, которая трудится каждый день. В которой остались настоящие ценности», — объяснила Малышева.

Она добавила, что подобные места, по ее мнению, очень отличаются от американских мегаполисов.

Также телеведущая сказала, что в Южной Каролине живут люди, которые по-настоящему влюблены в природу. По ее словам, местное население «живет, не отгораживаясь друг от друга заборами».

Летом прошлого года Малышева также отдыхала в США. Она улетала в Нью-Йорк, чтобы встретиться с родственниками. Оба сына телеведущей живут в США.

Тогда же телеведущая Малышева рассказала, что жители Нью-Йорка были «парализованы страхом» из-за коронавируса. После поездки она призналась в любви к Соединенным Штатам и сказала, что воспринимает «драконовские меры», которые в стране вводили из-за пандемии, как трагедию.

Звёзды,Маргарет Митчелл,Елена Малышева,Lenta.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители