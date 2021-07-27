Племяннице принцессы Дианы Китти Спенсер 30 лет. На днях она стала женой 62-летнего бизнесмена Майкла Льюиса. Ради него она даже сменила веру. Подробнее - в материале "Рамблера".
Китти Спенсер - дочь графа Чарльза Спенсера, родного брата принцессы Дианы, и бывшей модели Виктории Айткен. У матери девушки была алкогольная и наркотическая зависимости, а отец, по слухам, ей изменял. Из-за скандалов и внимания прессы в 1995 году семья переехала в Южную Африку, но уже через два года родители Китти развелись. Она отучилась в Университете Кейптауна, а в 2012 году поступила в Regent's University в Лондоне, где окончила бакалавриат по направлению "Бренд-менеджмент". После учебы Китти Спенсер стала моделью.
Ее отношения с бизнесменом Майклом Льюисом начались в 2019 году. Избранник Китти всего на пять лет старше ее отца, но ей все равно на мнение общественности. Свадьбу они сыграли в Италии. Ради брака Китти приняла иудаизм.