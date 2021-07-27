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Племянница принцессы Дианы сменила веру ради 62-летнего олигарха

Полина Алферова
30 минут назад

Племяннице принцессы Дианы Китти Спенсер 30 лет. На днях она стала женой 62-летнего бизнесмена Майкла Льюиса. Ради него она даже сменила веру. Подробнее - в материале "Рамблера".

Китти Спенсер - дочь графа Чарльза Спенсера, родного брата принцессы Дианы, и бывшей модели Виктории Айткен.
1/7 Китти Спенсер - дочь графа Чарльза Спенсера, родного брата принцессы Дианы, и бывшей модели Виктории Айткен.
Фото: @kitty.spencer
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Из-за скандалов в семье и внимания прессы в 1995 году они переехали в Южную Африку.
2/7 Из-за скандалов в семье и внимания прессы в 1995 году они переехали в Южную Африку.
Фото: @kitty.spencer
Там она отучилась в Университете Кейптауна, а в 2012 году поступила в Regent's University в Лондоне.
3/7 Там она отучилась в Университете Кейптауна, а в 2012 году поступила в Regent's University в Лондоне.
Фото: @kitty.spencer
После учебы Китти Спенсер стала моделью.
4/7 После учебы Китти Спенсер стала моделью.
Фото: @kitty.spencer
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Ее отношения с бизнесменом Майклом Льюисом начались в 2019 году.
5/7 Ее отношения с бизнесменом Майклом Льюисом начались в 2019 году.
Фото: @kitty.spencer
Избранник Китти всего на пять лет старше ее отца, но ей все равно на мнение общественности.
6/7 Избранник Китти всего на пять лет старше ее отца, но ей все равно на мнение общественности.
Фото: @kitty.spencer
Ради брака Китти приняла иудаизм.
7/7 Ради брака Китти приняла иудаизм.
Фото: @kitty.spencer

Китти Спенсер - дочь графа Чарльза Спенсера, родного брата принцессы Дианы, и бывшей модели Виктории Айткен. У матери девушки была алкогольная и наркотическая зависимости, а отец, по слухам, ей изменял. Из-за скандалов и внимания прессы в 1995 году семья переехала в Южную Африку, но уже через два года родители Китти развелись. Она отучилась в Университете Кейптауна, а в 2012 году поступила в Regent's University в Лондоне, где окончила бакалавриат по направлению "Бренд-менеджмент". После учебы Китти Спенсер стала моделью.

Ее отношения с бизнесменом Майклом Льюисом начались в 2019 году. Избранник Китти всего на пять лет старше ее отца, но ей все равно на мнение общественности. Свадьбу они сыграли в Италии. Ради брака Китти приняла иудаизм.

Звёзды,Фото,Майкл Льюис,
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