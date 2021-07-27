Избранник Китти всего на пять лет старше ее отца, но ей все равно на мнение общественности.

Там она отучилась в Университете Кейптауна, а в 2012 году поступила в Regent's University в Лондоне.

Китти Спенсер - дочь графа Чарльза Спенсера, родного брата принцессы Дианы, и бывшей модели Виктории Айткен. У матери девушки была алкогольная и наркотическая зависимости, а отец, по слухам, ей изменял. Из-за скандалов и внимания прессы в 1995 году семья переехала в Южную Африку, но уже через два года родители Китти развелись. Она отучилась в Университете Кейптауна, а в 2012 году поступила в Regent's University в Лондоне, где окончила бакалавриат по направлению "Бренд-менеджмент". После учебы Китти Спенсер стала моделью.