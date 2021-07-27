На слуху: племянница принцессы Дианы сменила веру ради мужа

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Фото: @kitty.spencer @kitty.spencer

Опасный скачок давления могут спровоцировать стресс, жара, нехватка воздуха, сильное физическое и (или) эмоциональное перенапряжение. Критическая ситуация — гипертонический криз, когда требуется срочная медицинская помощь. Гипертонию не зря называют тихим убийцей: мало кто следит за уровнем давления, пока не выяснится, что он уже выше нормы. И селебрити здесь не исключение.

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Пандемия полностью изменила туристические планы наших звезд. Даже знаменитостям приходится выбирать альтернативные направление.

Виктория Лопырева начала модельную карьеру с покорения подиумов Ростова-на-Дону. В конце 90-х девушку заметили в местном модельном агентстве и спустя уже несколько лет она завоевала свои первые титулы — «Фотомодель Дона», «Лучшая модель Юга России» и «Ростовская красавица». В 2003 году Лопырева стала «Мисс Россией» и вскоре после победы в национальном конкурсе красоты переехала в столицу в надежде покорить телевидение.

@kitty.spencer