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Звезда "Папиных дочек" пожаловалась на одиночество

Елизавета Назарова
2 часа назад

Актриса Ольга Волкова пожаловалась на то, что коллеги и друзья про нее забыли. Об этом она сообщила в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Звезда "Папиных дочек" пожаловалась на одиночество
Фото: Кадр из сериала "Папины дочки"Кадр из сериала "Папины дочки"

Супруг Волковой Владимир Ховралев умер в 2015 году. После этого коллеги и друзья перестали ей даже звонить. Когда не стало ее супруга, никто не спрашивал, как у нее дела.

«Телефон молчит уже несколько лет. Даже, когда муж умер Хотя это так естественно спросить, жива ли я? И коллеги не спрашивают, а вдруг я в беде?» — сообщила актриса.

Волкова рассказала и о своей пенсии. Артистка получает 50 тысяч рублей. Она говорит, что это очень много, но все равно иногда не хватает на все траты. Она безвозмездно помогает незнакомым людям.

Так, два года назад она пустила пожить в свою квартиру женщину из Киргизии. Сейчас она снимает жилье.

"Она невероятный, чуткий и талантливый человек. Мы познакомились с ней в парикмахерской, что в моем доме. У нее родилась дочка, я и ее у себя прописала"

Ранее "Рамблер" сообщал, что Сухоруков объяснил уход из театра.

Звёзды,Владимир Ховралев,Ольга Волкова,
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