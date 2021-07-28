22-летнего сына Валерии обвинили в мошенничестве

"Человек, которому стукнуло 21 год, — уже взрослый. И несет ответственность сам за себя. Все его минусы и плюсы — это его жизненный опыт. Меня и Леру вообще мало интересует, чем Арсений сейчас занимается. Нас интересовали его успехи в музыке, когда мы пытались помогать ему реализоваться в качестве пианиста. Мы тогда спалили много денег, потому что его концерты с оркестром и другие мероприятия не носили бесплатный характер", — высказался продюсер.