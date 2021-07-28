22-летнего сына Валерии обвинили в мошенничестве

Как сообщает «Экспресс-газета», младшего сына Валерии Арсения Шульгина обвинили в финансовом мошенничестве. Почему это произошло и как относится к этому инциденту его мама и отчим?
Причиной обвинения Шульгина стала реклама табака, который юный предприниматель продвигал в своих социальных сетях. Шульгин обещал своим клиентам поставить мундштуки и дать право на торговлю в регионам. Таким образом, каждый клиент сына Валерии сможет сам открыть личный бизнес.
Судебный иск поступил от некого бизнесмена по фамилии Прохоров. Как объяснил адвокат Прохорова, его клиент заказал у Шульгина поставку на 1 миллион и 600 тысяч рублей (из которых Шульгин должен был прислать поставку на миллион и триста тысяч), а Арсений Шульгин спустя несколько месяцев прислал товар только на 400 тысяч рублей и начал игнорировать своего заказчика по поводу остального товара.
«Экспресс-газета» связалась с отчимом Шульгина Иосифом Пригожиным и спросило его мнение на этот счет.
"Человек, которому стукнуло 21 год, — уже взрослый. И несет ответственность сам за себя. Все его минусы и плюсы — это его жизненный опыт. Меня и Леру вообще мало интересует, чем Арсений сейчас занимается. Нас интересовали его успехи в музыке, когда мы пытались помогать ему реализоваться в качестве пианиста. Мы тогда спалили много денег, потому что его концерты с оркестром и другие мероприятия не носили бесплатный характер", — высказался продюсер.
По данным из Мосгорсуда от деятельности Шульгина пострадало около 55 человек и ему выставлен штраф в 1 миллион 17- тысяч рублей.