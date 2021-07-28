Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Актриса Алена Яковлева рассказала о жизни в легендарной квартире

Lenta.ru
1 час назад

Народная артистка России Алена Яковлева рассказала, что проживает в московской квартире, с которой связаны две легенды. Подробностями актриса поделилась в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Яковлева рассказала о жизни в легендарной квартире
Фото: Lenta.ruLenta.ru

С 2000 года Яковлева проживает в Дегтярном переулке в Тверском районе столицы. Она владеет квартирой в доходном доме 1903 года. По ее словам, здание неоднократно пытались снести. С жильем актрисы связаны две истории. «В моей квартире когда-то жил знаменитый врач-психиатр Кащенко. И, по легенде, там удавился его внук. А по другой легенде, там жила некая оперная дива», — поделилась Яковлева.

В разговоре артистка отметила, что родилась в столице и является москвичкой в четвертом поколении. Некоторое время она с семьей проживала на проспекте Мира, а затем на Кутузовском проспекте. После актриса переехала на Садовую-Триумфальную улицу и некоторое время жила в Грохольском переулке.

В апреле 2021 года актриса Светлана Пермякова высказалась о высокой стоимости жилья в Москве. Она отметила, что переехала в новую трехкомнатную квартиру на Кутузовском проспекте, однако оформила недвижимость в ипотеку. Актриса добавила, что «жизнь в столице нашей родины дорогая, как и недвижимость в ней».

Звёзды,Алена Яковлева,Светлана Пермякова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители