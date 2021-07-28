Малышева призналась, что очарована Америкой

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, как провела двухнедельный отпуск в США. Она призналась, что была очарована штатом Южная Каролина.
«Юг Америки — это действительно удивительные места. Бывшие хлопковые плантации. Я люблю их за то, что рядом Саванна — родина Скарлетт О’Хара. Это старая, настоящая, провинциальная Америка. Америка, которая трудится каждый день. В которой остались настоящие ценности», — объяснила Малышева.
Подобные места сильно отличаются от современных американских мегаполисов, считает она
В Южной Каролине, по ее словам, живут люди, по-настоящему влюбленные влюблены в природу. Местное население там «живет, не отгораживаясь друг от друга заборами».
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