Малышева призналась, что очарована Америкой

«Юг Америки — это действительно удивительные места. Бывшие хлопковые плантации. Я люблю их за то, что рядом Саванна — родина Скарлетт О’Хара. Это старая, настоящая, провинциальная Америка. Америка, которая трудится каждый день. В которой остались настоящие ценности», — объяснила Малышева.