Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Малышева призналась, что очарована американским югом

Диана Товсепова
1 час назад

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, как провела двухнедельный отпуск в США. Она призналась, что была очарована штатом Южная Каролина.

Малышева призналась, что очарована Америкой
Фото: Кадр из передачи "Жить здорово!"Кадр из передачи "Жить здорово!"

«Юг Америки — это действительно удивительные места. Бывшие хлопковые плантации. Я люблю их за то, что рядом Саванна — родина Скарлетт О’Хара. Это старая, настоящая, провинциальная Америка. Америка, которая трудится каждый день. В которой остались настоящие ценности», — объяснила Малышева.

Подобные места сильно отличаются от современных американских мегаполисов, считает она

В Южной Каролине, по ее словам, живут люди, по-настоящему влюбленные влюблены в природу. Местное население там «живет, не отгораживаясь друг от друга заборами».

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что телеведущий Кожухов сказал о российских курортах.

Звёзды,Елена Малышева,
89
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители