Маргарита Соколова, генеральный менеджер певицы МакSим, рассказала, как себя сейчас чувствует артистка и что с ней происходит.

Напомним, МакSим месяц провела в искусственной коме и лишь недавно стала приходить в сознание, сообщает Teleprogramma.pro.

Соколова сообщила, что певица уже потихоньку сама разговаривает с врачами. Несмотря на это, состояние МакSим оценивается медиками как стабильно тяжелое.

"Марина по-прежнему очень слаба. Она редко бодрствует, быстро устает. Врачи боятся делать какие-либо прогнозы",