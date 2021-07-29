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Менеджер МакSим о ее состоянии: "Редко бодрствует, быстро устает"

Стелла Шмель
28 минут назад

Маргарита Соколова, генеральный менеджер певицы МакSим, рассказала, как себя сейчас чувствует артистка и что с ней происходит.

Напомним, МакSим месяц провела в искусственной коме и лишь недавно стала приходить в сознание, сообщает Teleprogramma.pro.

Соколова сообщила, что певица уже потихоньку сама разговаривает с врачами. Несмотря на это, состояние МакSим оценивается медиками как стабильно тяжелое.

"Марина по-прежнему очень слаба. Она редко бодрствует, быстро устает. Врачи боятся делать какие-либо прогнозы",

- сообщила менеджер звезды.

Ранее "Рамблер" писал, что Яна Богушевская прокомментировала слухи о том, что певицу вывели из комы.

Звёзды,Видео,Маргарита Соколова,
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