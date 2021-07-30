Лепс рассказал о похудении и проблемах со здоровьем

«Я много раз сбрасывал. Однажды — со 105 до 68 килограмм за полгода. Но вынужденно, болел. А с позапрошлого года скинул 12 килограммов. Как? Надо перестать жрать. И все. На ночь не наедаться. До концерта я не ем. Мне легче дышать и работать, когда желудок пустой», — сказал артист.