Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Лепс рассказал о похудении и проблемах со здоровьем

Lenta.ruиещё 2
37 минут назад

Российский певец Григорий Лепс рассказал о похудении на 12 килограммов во время пандемии и проблемах со здоровьем. Интервью с ним было опубликовано в «Аргументах и Фактах».

Лепс рассказал о похудении и проблемах со здоровьем
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Я много раз сбрасывал. Однажды — со 105 до 68 килограмм за полгода. Но вынужденно, болел. А с позапрошлого года скинул 12 килограммов. Как? Надо перестать жрать. И все. На ночь не наедаться. До концерта я не ем. Мне легче дышать и работать, когда желудок пустой», — сказал артист.

Он отметил, что также старается не есть на ночь, потому что полный желудок — это тяжело. Лепс пояснил, что старается употреблять побольше рыбы, не ест свинину, кофе пьет лишь по утрам, а торты хоть и любит, но пытается отказаться от них.

По словам исполнителя, сейчас он пытается сократить потребление алкогольных напитков.

«Слишком много нажито болячек, следствие разгульного образа жизни. Поэтому сейчас пытаюсь сохранить оставшееся здоровье. Мне, конечно, наливают друзья порой, но пьют они сами», — отметил музыкант.

Звёзды,Григорий Лепс,Аргументы и Факты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители