5 главных скандалов, связанных с Земфирой

28 июля певица выпустила мини-альбом «Ах». Релиз стал сюрпризом для поклонников Земфиры: ранее артистка его нигде не анонсировала.

Фото: @zemfiralive @zemfiralive

С именем «девочки-скандала» постоянно связывают различные конфликты, объясняя их тяжелым характером певицы. Часть этих скандалов сильно преувеличена, часть произошла на самом деле. «Рамблер» рассказывает о 5 инцидентах, которые связаны с Земфирой.

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Драка в супермаркете

Один из самых громких скандалов певицы случился в 2008 году. Тогда СМИ сообщали о том, что певица устроила драку с гастарбайтером в супермаркете.

На самом деле. По словам Земфиры, кассир спорил с другим мужчиной, когда артистка попросила ее обслужить. Продавец в грубой форме отказался и ударил певицу. Земфира не только приняла публичные извинения от продавца и директора магазина, но и не стала подавать на зачинщика драки в суд.

Сравнение с Монеточкой и Гречкой

В 2018 году в официальном сообществе Земфиры «ВКонтакте» появился пост со следующими словами:

«Гречка - очень плохо. ужасные голос и внешность . воспринимать сложно - петь не умеет , тексты не убеждают , ну и очень некрасивая . Монеточка - отличные тексты ! нормально выглядит в отличие от гречки. но голос - омерзительный . вокальный тембр тот же инструмент . если он приятен , можно петь всякую чушь - пример : Жанна Агузарова . удачи обеим».

Орфография и пунктуация автора сохранены.

На самом деле: Земфира действительно это написала, за что получила много критики в свой адрес. Неоднозначное послание было ответом на высказывание Лизы Монеточки днем ранее. На YouTube-шоу «Вписка» девушка сравнила Гречку и Земфиру, и не в пользу последней:

«Мне честно кажется, что Настя [Гречка] покруче будет [чем Земфира]. Для меня она трушнее. Земфира — очень сложный человек, закрытый, непонятный».

Скандал в Ростове

В 2013 году на одном из концертов в Ростове-на-Дону повздорила с поклонниками. В финале композиции «Ариведерчи» артистка произнесла фразу: «Я никогда не вернусь в Ростов».

На самом деле. Проблемы начались еще до концерта: Земфира поссорилась с директором дворца спорта, где должно было состояться выступление. На самом концерте публика была не лучшей: артистке хамили, прерывали ее выступление, просили исполнить песни на заказ. В итоге Земфира принесла извинения слушателям.

Конфликт с Эрнстом

В 2014 году на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр прозвучала композиция «Хочешь». Земфира сочла использование ее песни нарушением авторских прав и пообещала подать в суд.

На самом деле. С одной стороны, в России действительно нельзя использовать записи без согласия авторов. Однако на каверы это правило не распространяется. Более того, креативный продюсер церемонии открытия Константин Эрнст заявил, что ранее Земфира нарушила условия контракта с его компанией «Реал Рекордс». В итоге конфликт разрешился мирно.

Конфликт с Гришковцом

Публичные личности и СМИ в разные годы уличали девушку в чрезмерном употреблении алкоголем и запретными веществами. В этом году писатель Евгений Гришковец в эфире программы «Би Коз» нелестно прошелся по последнему альбому Земфиры «Бордерлайн», назвав песни «наркоманскими». В ответ певица публично подала на писателя в суд, потребовав компенсацию в 1,5 миллиона рублей.