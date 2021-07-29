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Киркорова заподозрили в новом романе после поездки в Нью-Йорк

Lenta.ru
1 час назад

Российского певца Филиппа Киркорова заподозрили в новом романе после поездки в Нью-Йорк. Соответствующие комментарии появились на странице артиста после публикации снимков из путешествия в Instagram.

«Два голубка»: Киркорова заподозрили в новом романе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На кадрах певец позирует вместе с друзьями на фоне достопримечательностей США.

«Сначала ставим лайки моим друзьям на фото, которые вместе со мной готовы рвануть даже на самый крутой аттракцион. Потом делимся своими любыми местами в NYC», — написал он.

Дружеские объятия и внешний вид мужчин на фото смутили поклонников, вызвав шквал предположений в комментариях.

«Два голубка», «Филипп влюблен и по-настоящему счастлив», «Наконец-то рассекретились, очень даже милые ребята», «Новый пассий?» — писали поклонники.

Ранее Киркорова исключили из черного списка Минкульта Украины. «Служба безопасности Украины нуждается в дополнительной обработке по данному вопросу», — пояснили в ведомстве. В июне сообщалось, что артист признан угрозой нацбезопасности из-за высказываний в поддержку присоединения Крыма к России. Кроме того, он регулярно выступал в Крыму, приезжая туда не через Украину.

Звёзды,Филипп Киркоров,Минкультуры,СБУ,
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