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Директор Бориса Моисеева: "Он крайне редко выходит в люди"

Стелла Шмель
2 часа назад

После перенесенного инсульта Борис Моисеев крайне редко появляется на публике, предпочитая вести уединенную жизнь. О состоянии артиста рассказал его директор Сергей Горох. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

Директор Моисеева: "Он крайне редко выходит в люди"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Он крайне редко выходит в люди, так как стесняется своего внешнего вида. Любой человек понимает, что после инсульта он становится совсем другим. А Борис Моисеев артист и ощущает это особенно остро. Он критично себя воспринимает и трезво оценивает, понимает, что выглядит не так как раньше".

По словам Гороха, денег Моисееву вполне хватает. Ведь теперь, когда он сидит дома и не посещает светские мероприятия, ему не нужно покупать "пальто Prada за 28 тысяч евро".

Кстати, все же иногда артист делает исключения и выходит в люди. В мае Моисеев с удовольствием посетил юбилей Кристины Орбакайте, с которой они тепло дружат практически всю жизнь.

"Зарабатывать деньги на своем недуге он не собирается, поэтому не ходит по ток-шоу и меня просит не ходить. А если и посещает мероприятия, то только те, которые интересны ему самому",

- пояснил директор звезды.

У Моисеева неплохая пенсия: 35 тысяч рублей и еще 15 за звание заслуженного артиста. Плюс авторские отчисления, помимо которых Борису помогает фонд Нелли Кобзон.

Ранее "Рамблер" писал, что тяжелобольной Моисеев впервые за несколько лет появился на публике.

Звёзды,Борис Моисеев,Кристина Орбакайте,
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