Директор Моисеева: "Он крайне редко выходит в люди"

"Он крайне редко выходит в люди, так как стесняется своего внешнего вида. Любой человек понимает, что после инсульта он становится совсем другим. А Борис Моисеев артист и ощущает это особенно остро. Он критично себя воспринимает и трезво оценивает, понимает, что выглядит не так как раньше".