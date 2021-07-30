Директор Моисеева: "Он крайне редко выходит в люди"

После перенесенного инсульта Борис Моисеев крайне редко появляется на публике, предпочитая вести уединенную жизнь. О состоянии артиста рассказал его директор Сергей Горох. Его слова приводит Teleprogramma.pro.
"Он крайне редко выходит в люди, так как стесняется своего внешнего вида. Любой человек понимает, что после инсульта он становится совсем другим. А Борис Моисеев артист и ощущает это особенно остро. Он критично себя воспринимает и трезво оценивает, понимает, что выглядит не так как раньше".
По словам Гороха, денег Моисееву вполне хватает. Ведь теперь, когда он сидит дома и не посещает светские мероприятия, ему не нужно покупать "пальто Prada за 28 тысяч евро".
Кстати, все же иногда артист делает исключения и выходит в люди. В мае Моисеев с удовольствием посетил юбилей Кристины Орбакайте, с которой они тепло дружат практически всю жизнь.
"Зарабатывать деньги на своем недуге он не собирается, поэтому не ходит по ток-шоу и меня просит не ходить. А если и посещает мероприятия, то только те, которые интересны ему самому",
- пояснил директор звезды.
У Моисеева неплохая пенсия: 35 тысяч рублей и еще 15 за звание заслуженного артиста. Плюс авторские отчисления, помимо которых Борису помогает фонд Нелли Кобзон.
Ранее "Рамблер" писал, что тяжелобольной Моисеев впервые за несколько лет появился на публике.