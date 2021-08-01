Стала известна причина развода Пугачевой со Стефановичем

В июле этого года скончался режиссер Александр Стефанович, наиболее известный тем, что был женат на Алле Пугачевой и позволял себе ее критиковать. Недавно СМИ рассказали, почему этот брак звезды распался.

«Я начал снимать фильм «Рецитал» с участием Пугачевой. Мы отсняли заграничную экспедицию, потом приехали в Москву. И в первый же съемочный день она устроила скандал на съемочной площадке, разорвала пальто на пожилой женщине, втором режиссере», – приводит слова Стефановича «Комсомольская правда».

Тогда съемочная группа не захотела работать со скандальной Примадонной. На «Мосфильме» же с режиссера требовали фильм. В итоге пришлось менять сценарий и название фильма, а главную роль в нем сыграла София Ротару. Изначально певица отказывалась от роли, потому что не хотела, чтобы пошли слухи, что она «подсидела Пугачеву».

«Тогда Бородянский немного переделал сценарий, поменяли название фильма на «Душа». Ротару согласилась. А Пугачева была в бешенстве. О продолжении нашего брака уже речи не шло», – рассказывал Стефанович.

Наиболее тяжело ему далось расставание с Кристиной Орбакайте, звавшей его папой. Девочка тоже должна была сниматься в фильме, но сцены с ее участием вырезали после ухода Пугачевой.

«Но я эту съемку с Кристиной показал Ролану Быкову. Он был потрясен ее съемками и сказал: «Никому никогда не показывай больше, я ее сниму!» И через полтора года запустился с картиной «Чучело». Я знаю, что Быков заранее писал «Чучело» на Кристину», – говорил Стефанович.