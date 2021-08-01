Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Стала известна причина развода Пугачевой со Стефановичем

РИА "ФедералПресс"иещё 1
1 час назад

В июле этого года скончался режиссер Александр Стефанович, наиболее известный тем, что был женат на Алле Пугачевой и позволял себе ее критиковать. Недавно СМИ рассказали, почему этот брак звезды распался.

Стала известна причина развода Пугачевой со Стефановичем
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Я начал снимать фильм «Рецитал» с участием Пугачевой. Мы отсняли заграничную экспедицию, потом приехали в Москву. И в первый же съемочный день она устроила скандал на съемочной площадке, разорвала пальто на пожилой женщине, втором режиссере», – приводит слова Стефановича «Комсомольская правда».

Тогда съемочная группа не захотела работать со скандальной Примадонной. На «Мосфильме» же с режиссера требовали фильм. В итоге пришлось менять сценарий и название фильма, а главную роль в нем сыграла София Ротару. Изначально певица отказывалась от роли, потому что не хотела, чтобы пошли слухи, что она «подсидела Пугачеву».

«Тогда Бородянский немного переделал сценарий, поменяли название фильма на «Душа». Ротару согласилась. А Пугачева была в бешенстве. О продолжении нашего брака уже речи не шло», – рассказывал Стефанович.

Наиболее тяжело ему далось расставание с Кристиной Орбакайте, звавшей его папой. Девочка тоже должна была сниматься в фильме, но сцены с ее участием вырезали после ухода Пугачевой.

«Но я эту съемку с Кристиной показал Ролану Быкову. Он был потрясен ее съемками и сказал: «Никому никогда не показывай больше, я ее сниму!» И через полтора года запустился с картиной «Чучело». Я знаю, что Быков заранее писал «Чучело» на Кристину», – говорил Стефанович.

Александр Стефанович умер 13 июля 2021 года в Москве от последствий коронавируса. Ему было 76 лет.

Звёзды,Ролан Быков,Кристина Орбакайте,София Ротару,Алла Пугачева,Комсомольская правда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители