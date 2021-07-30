60-летний Клуни вновь станет отцом близнецов

Американский актер Джордж Клуни вновь станет отцом близнецов. Об этом сообщает журнал OK!.

Источники издания рассказали, что 60-летний артист и его 43-летняя жена, юристка Амаль Аламуддин, скоро станут родителями. По их словам, у супруги Клуни заканчивается третий триместр беременности. Ожидается, что у пары родятся близнецы.

Знаменитости уже сообщили эту новость свои близким друзьям. 7 июля они устроили ужин в итальянском ресторане Il Gatto Nero, любимом заведении артиста, и рассказали о беременности Амаль своему окружению. В июне они также поговорили со своими детьми о пополнении в семье.