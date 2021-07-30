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60-летний Клуни вновь станет отцом близнецов

Lenta.ruиещё 5
41 минуту назад

Американский актер Джордж Клуни вновь станет отцом близнецов. Об этом сообщает журнал OK!.

60-летний Клуни вновь станет отцом близнецов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Источники издания рассказали, что 60-летний артист и его 43-летняя жена, юристка Амаль Аламуддин, скоро станут родителями. По их словам, у супруги Клуни заканчивается третий триместр беременности. Ожидается, что у пары родятся близнецы.

Знаменитости уже сообщили эту новость свои близким друзьям. 7 июля они устроили ужин в итальянском ресторане Il Gatto Nero, любимом заведении артиста, и рассказали о беременности Амаль своему окружению. В июне они также поговорили со своими детьми о пополнении в семье.

Джордж Клуни и Амаль Аламуддин поженились в Италии в сентябре 2014 года после знакомства в октябре 2013-го. Через три года у пары родилась двойня — детей назвали Элла и Александр.

Звёзды,Амаль Аламуддин,Джордж Клуни,
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