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Звезда "Ворониных" рассказала подробности романа с Аптовцевым

Стелла Шмель
59 минут назад

Актриса Юлия Куварзина, которую многие знают по ролям в сериалах "Воронины" и "Не родись красивой", рассказала о личной жизни. Она поведала подробности начала своего романа с актером Алексеем Аптовцевым. В эфире программы "Судьба человека" она поделилась тем, как начинались их взаимоотношения.

Звезда "Ворониных" раскрыла подробности романа с Аптовцевым
Фото: @ykuvarzina_official@ykuvarzina_official

Как рассказала Куварзина, она долго не отвечала на знаки внимания Аптовцева, но затем они подружились.

"Я была вся в работе. Знала, что у него трое детей и жена. Чувствовала, что у него не все благополучно. И однажды мы поехали на гастроли. И у нас произошла дружба. Я просто узнала близко человека. У нас произошла близость. Он всегда проявлял ко мне знаки внимания. И мы зацепились друг за друга".

Актриса отметила, что не любить выражение "увела из семьи", потому что мужчина не овца и его никто не уводит.

Тем не менее, их брак оказался непродолжительным, пара распалась в 2013 году, но рассказали об этом публике они лишь два года назад. У актеров растет дочь Елизавета.

Ранее "Рамблер" писал о тайнах личной жизни Веры Сотниковой.

Звёзды,Вера Сотникова,
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