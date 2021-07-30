Звезда "Ворониных" раскрыла подробности романа с Аптовцевым

"Я была вся в работе. Знала, что у него трое детей и жена. Чувствовала, что у него не все благополучно. И однажды мы поехали на гастроли. И у нас произошла дружба. Я просто узнала близко человека. У нас произошла близость. Он всегда проявлял ко мне знаки внимания. И мы зацепились друг за друга".