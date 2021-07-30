Звезда "Ворониных" раскрыла подробности романа с Аптовцевым

Актриса Юлия Куварзина, которую многие знают по ролям в сериалах "Воронины" и "Не родись красивой", рассказала о личной жизни. Она поведала подробности начала своего романа с актером Алексеем Аптовцевым. В эфире программы "Судьба человека" она поделилась тем, как начинались их взаимоотношения.
Как рассказала Куварзина, она долго не отвечала на знаки внимания Аптовцева, но затем они подружились.
"Я была вся в работе. Знала, что у него трое детей и жена. Чувствовала, что у него не все благополучно. И однажды мы поехали на гастроли. И у нас произошла дружба. Я просто узнала близко человека. У нас произошла близость. Он всегда проявлял ко мне знаки внимания. И мы зацепились друг за друга".
Актриса отметила, что не любить выражение "увела из семьи", потому что мужчина не овца и его никто не уводит.
Тем не менее, их брак оказался непродолжительным, пара распалась в 2013 году, но рассказали об этом публике они лишь два года назад. У актеров растет дочь Елизавета.
Ранее "Рамблер" писал о тайнах личной жизни Веры Сотниковой.