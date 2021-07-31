4 звездные пары, давшие браку второй шанс

Поклонники Дженнифер Лопес которую неделю делают репосты ее романтичных фото с Беном Аффлеком. Со стороны картинка идеальная: двадцать лет спустя знаменитая голливудская пара вновь вместе. Скептики уверены: роман нужен Лопес как лишний повод заставить говорить о себе и щелкнуть по носу бывшего. Время покажет! Романы и даже браки, которые спустя время возобновлялись, не такая уж редкость. Психологи подтверждают: вторая попытка вполне может стать успешной, но есть ряд «но».

Юлия Меньшова и Игорь Гордин

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Супруги вместе больше двадцати лет. Не все знают, что после рождения дочери в их браке назрел серьезный кризис, в результате которого они на несколько лет расставались. Продолжая при этом воспитывать сына и дочь, вчетвером ездить отдыхать (так им посоветовал психотерапевт).

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Спустя годы актер вспоминал, что причиной разрыва стала накопившаяся усталость, невысказанные обиды. К тому же у Меньшовой карьера складывалась куда лучше, чем у Гордина. Ревности в семье, подчеркивает Меньшова, на этот счет не было, но она видела, как переживает простои в работе муж. Инициатором разрыва стала она, подчеркивая, что это было взвешенное решение. Через три года актер и телеведущая решили вновь жить вместе — вторая попытка оказалась удачней. Оба поняли, что больше не хотят испытывать семью на прочность.

Тем самым они повторили судьбу родителей Юлии — покойного Владимира Меньшова и Веры Алентовой. Знаменитая пара также расставалась на несколько лет, не оформляя при этом развод официально. Юлия Меньшова вспоминала позже, что пережила их разрыв с облегчением, так как видеть ежедневно ссорящихся родителей в какой-то момент стало невыносимым.

Сергей Жигунов и Вера Новикова

За воссоединением этой пары поклонники следили словно за перипетиями мелодраматического сериала. Супруги развелись после двадцати лет брака, когда актер и продюсер потерял голову от молодой актрисы Анастасии Заворотнюк, ставшей звездой сериала «Моя прекрасная няня». Новикова до сих пор называет тот период жизни «кошмарным». Ей обрывали телефон журналисты, поклонники писали слова поддержки, а коллеги не скрывали сочувствия.

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В 2007 году пара оформила развод. А еще год спустя подошел к концу роман Заворотнюк и Жигунова. Актриса вскоре вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева, с которым познакомилась на съемках ледового шоу. События развивались стремительно и еще год спустя Жигунов попросил прощения у бывшей жены, признал, что без нее у него ничего не получается, и предложил попробовать все сначала. И Вера согласилась — они еще раз оформили брак. Как известно, недавно он все-таки распался — продюсер уже успел вновь жениться. А актриса с горечью констатировала, что разбитую чашку склеить не удалось.

Агния Дитковските и Алексей Чадов

Одна из красивейших актерских пар познакомилась на съемках фильма «Жара». Спустя три года возлюбленные расстались. Как говорил потом в интервью Чадов, свою руку к расставанию приложили подруги Агнии, которые якобы настраивали ее против него. В любом случае спустя несколько лет пара воссоединилась, отправилась под венец и стала родителями сына Федора. По словам Агнии, началась тихая семейная жизнь, о которой она мечтала, но в какой-то момент все вернулось на круги своя и актеры развелись.

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Дитковските обмолвилась, что семье не стоило жить с ее мамой Татьяной Лютаевой, а актер и его мама были уверены, что у Агнии завязались слишком теплые отношения с ее партнером по шоу «Танцы со звездами», танцором Денисом Тагинцевым. Только спустя годы Чадов и Дитковските забыли все обиды и вновь устроили личную жизнь. Сейчас молодые люди общаются, занимаясь воспитанием подрастающего сына.

Оксана Домнина и Роман Костомаров

Фигуристы дали отношениям второй шанс, несмотря на бурный роман Оксаны с актером Владимиром Яглычем. Отношения последних завязались на съемках популярного ледового шоу. Домнина позже рассказывала, что к тому моменту чувствовала себя в тупике.

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Несмотря на рождение дочери, Костомаров так и не сделал ей предложение, она поняла, что у нее другие интересы и взгляды на жизнь. На первую встречу с Яглычем шла как на деловую, ничего не предвещало, что между молодыми людьми вспыхнет симпатия. Тем не менее уже после окончания съемок проекта пара вместе давала интервью, рассказывая о знакомстве с мамой Владимира Яглыча и планах родить троих детей.

Сейчас фигуристка неохотно вспоминает о том романе. Мол, эмоции били через край, она была не замужем, не понимала, чего хочет на самом деле. В любом случае Костомарову удалось убедить ее в том, что им стоит дать другу другу второй шанс. Спортсмены официально зарегистрировали брак и даже обвенчались. Личная жизнь Владимира Яглыча тоже вскоре устроилась: он женился и дважды стал отцом.

Ольга Царенко, семейный психолог:

Восстановление отношений возможно, но необходимо провести большую работу над собой. Нужно проанализировать причину расставания и понять, что, скорее всего, она останется неизменной. Но к ней можно изменить отношение. Если понять, почему данная причина была настолько важна и вызывала резонанс, то можно ее проработать. В таком случае причина перестанет быть триггером. И стоит помнить, что когда мы прорабатываем в себе какие-либо черты, часто люди, чьи действия отзеркаливали эту часть, меняют свое поведение. Ольга Царенко Семейный психолог

Воссоединение может произойти из осознания того, что плюсов в отношениях больше. Партнеры спустя время понимают, что им плохо друг без друга, они не готовы проходить процесс притирки с новым человеком, но готовы принимать друг друга со всеми «изъянами».

Давая второй шанс своему браку, важно: не вспоминать прошлые обиды, не упрекать партнера;

строить открытую коммуникацию, т.е. говорить прямо о своих ожиданиях, как видите отношения в дальнейшем, что чувствуете. И слышать партнера;

воспринимать человека таким, какой он есть. Не пытаться его изменить!