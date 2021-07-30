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Оксана Федорова попала в Книгу рекордов России

WomanHit.ru
5 часов назад

Она стала единственной россиянкой, ставшей «Мисс Вселенной», и единственной в мире, кто добровольно отказался от этого титула

Оксана Федорова попала в Книгу рекордов России
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Телеведущая Оксана Федорова вошла в Книгу рекордов России как единственная россиянка, ставшая победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная».

Напомним, что Федорова выиграла конкурс, который проходил в 2002 году в Пуэрто-Рико. Тогда корону Оксане вручал владелец конкурса, экс-президент США Дональд Трамп, а в своем интервью по итогам 51-го конкурса Федорова отметила, что счастлива главным образом потому, что впервые победу на этом конкурсе одержала Россия. Однако позже Оксана добровольно отказалась от титула — это первый и на данный момент единственный случай в истории.

«Когда я выиграла, никто не ожидал. Я должна была еще защищать диссертацию на Родине, а нужно было оставаться в Нью-Йорке. Я живу по ощущениям, и они мне подсказывали, что надо возвращаться. Мой внутренний голос, интуиция подсказывали: „Не надо. Все чужое, не твое“. В тот момент моя русскость проявилась с такой силой и мощью!» — рассказывала позже в одном из интервью Оксана Федорова.

Звёзды,Оксана Федорова,Дональд Трамп,
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