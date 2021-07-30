Оксана Федорова попала в Книгу рекордов России

«Когда я выиграла, никто не ожидал. Я должна была еще защищать диссертацию на Родине, а нужно было оставаться в Нью-Йорке. Я живу по ощущениям, и они мне подсказывали, что надо возвращаться. Мой внутренний голос, интуиция подсказывали: „Не надо. Все чужое, не твое“. В тот момент моя русскость проявилась с такой силой и мощью!» — рассказывала позже в одном из интервью Оксана Федорова.