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Возлюбленная экс-солиста «Иванушек» продаст его квартиру в Черногории

Lenta.ruиещё 2
25 минут назад

Бывшая возлюбленная покойного экс-солиста «Иванушек International» Олега Яковлева Александра Куцевол решила продать его недвижимость в Черногории. Баннер с объявлением о продаже объекта заметила певица Анна Калашникова, сообщает «Собеседник».

Возлюбленная экс-солиста «Иванушек» продаст его квартиру в Черногории
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Калашникова во время отпуска в Черногории увидела растяжку с официальным объявлением, «которая висела прямо на квартире Олега». Певица сравнила адреса и указанный метраж — данные совпали. Калашникова посчитала подобный поступок со стороны Куцевол несколько лицемерным.

«Насколько я знаю, сейчас эта квартира находится в собственности у Куцевол. Она оформила ее на основании одной из справок о браке. Родственники еще не успели оспорить эти документы за границей, слишком были заняты российскими судами»,

— пояснила певица.

Ранее родственники и друзья покойного артиста вели борьбу за принадлежавшую ему квартиру на Дербеневской набережной в Москве. Яковлев завещал жилье своему другу, артисту Роману Радову, однако Куцевол не стала передавать ему объект. После череды разбирательств женщина отказалась освобождать квартиру и буквально забаррикадировалась в ней.

Олег Яковлев умер 29 июня 2017 года. Накануне певец попал в больницу с двусторонней пневмонией и находился в тяжелом состоянии в реанимации. Врачам пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако он скончался на 48 году жизни.

Звёзды,Роман Радов,Александра Куцевол,Анна Калашникова,Олег Яковлев,ИД "Собеседник",
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