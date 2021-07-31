Гузеева выступила против седых волос и естественного старения

62-летняя Лариса Гузеева всегда резко отвечает тем, кто критикует ее внешность. На этот раз звезда подняла тему «натуральной красоты». Телеведущая не понимает моды на седые волосы и естественное старение. Гузеева выступила за улучшение себя.

Лариса Гузеева старается идти в ногу со временем, потому на телеэкране ее всегда можно увидеть в весьма ухоженном виде. Звезда предпочитает носить модные костюмы, пользуется макияжем, экспериментирует с прическами. Кроме того, телеведущая за последнее время заметно похудела.

Лариса Андреевна дала понять хейтерам, что сдавать свои позиции она не собирается. Звезда фильма «Жестокий романс» намерена бороться со своим возрастом всеми доступными средствами. К примеру, телеведущая выступает против естественного старения. Гузеева уверяет, что ей приятнее общаться с ухоженными женщинами.

«Какая-то дурацкая мода пошла на натуральные седые волосы и «натуральную красоту». Зачем? Чтобы что? Ну да, старение неизбежно, но мне приятнее общаться с улучшенными версиями женщин любого возраста», - написала Лариса Андреевна в своем Инстаграм-аккаунте.

Бессменная ведущая программы «Давай поженимся» также добавила, что она экспериментирует со своей внешностью всю жизнь. Звезда уверена: если природа «недодала», то всегда можно воспользоваться технологиями 21-го века. Вероятно, Гузеева имеет в виду то, что сейчас широко распространены услуги пластических хирургов, косметологов. Можно пользоваться их помощью, дабы добиться «вечной молодости».