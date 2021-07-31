Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Джордж Клуни опроверг вторую беременность супруги

Passion.ru
1 час назад

На днях в СМИ появились слухи о скором пополнении в семействе голливудского актера и его жены. Однако звезда фильма «Одиннадцать друзей Оушена» поспешил сообщить поклонникам о том, что пока пара не спешит обзаводиться еще детьми.

Джордж Клуни опроверг вторую беременность супруги
Фото: Passion.ruPassion.ru

60-летний Джордж Клуни и 43-летняя Амаль Аламуддин воспитывают двоих детей Александра и Эллу. Двойняшки появились на свет четыре года назад.

Поклонники пары поспешили поздравить семью с еще одной радостной новостью, ведь 30 июля в прессе появилась информация о том, что супруга актера беременна близнецами.

Актер с супругой и детьми находятся в своем доме на озере Комо в Италии.

Якобы там, как сообщила пресса, Клуни рассказали о скором пополнении в семействе своим друзьям на званом ужине еще в начале июля.

Но представители актера поспешили опровергнуть эту информацию, сообщает Dailymail: «Истории о том, что Амаль Клуни беременна, не соответствуют действительности».

Напомним, что актера Джорджа Клуни и юриста Амаль Аламуддин впервые заметили вместе в феврале 2014 года. Спустя всего три месяца пара объявила о помолвке. В августе этого же года возлюбленные расписались в Лондоне, а само свадебное торжество прошло в сентябре в Венеции. С тех пор Джордж не раз признавался в интервью, что нашел любовь всей своей жизни. В 2017 году Амаль родила близнецов.

Звёзды,Амаль Клуни,Амаль Аламуддин,Джордж Клуни,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители