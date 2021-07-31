Джордж Клуни опроверг вторую беременность супруги

На днях в СМИ появились слухи о скором пополнении в семействе голливудского актера и его жены. Однако звезда фильма «Одиннадцать друзей Оушена» поспешил сообщить поклонникам о том, что пока пара не спешит обзаводиться еще детьми.

Фото: Passion.ru Passion.ru

60-летний Джордж Клуни и 43-летняя Амаль Аламуддин воспитывают двоих детей Александра и Эллу. Двойняшки появились на свет четыре года назад.

Поклонники пары поспешили поздравить семью с еще одной радостной новостью, ведь 30 июля в прессе появилась информация о том, что супруга актера беременна близнецами.

Актер с супругой и детьми находятся в своем доме на озере Комо в Италии.

Якобы там, как сообщила пресса, Клуни рассказали о скором пополнении в семействе своим друзьям на званом ужине еще в начале июля.

Но представители актера поспешили опровергнуть эту информацию, сообщает Dailymail: «Истории о том, что Амаль Клуни беременна, не соответствуют действительности».