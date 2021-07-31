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Принц Уильям и Кейт Миддлтон обеспокоились будущим сына

Lenta.ru
24 минуты назад

Герцогиня Кембриджская Кэтрин и ее супруг принц Уильям обеспокоились будущим своего старшего сына Джорджа, который считается третьим по очереди претендентом на престол. Переживания родителей связаны с эпохой цифровизации, сообщает Us Weekly со ссылкой на собственный источник.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон обеспокоились будущим сына
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным приближенного к королевской семье, Кейт Миддлтон и принц Уильям осознают, что они росли в иное время.

«С тех пор времена изменились. Когда Уильям и Кейт были детьми, не было социальных сетей и интернет-троллей»,

— отметил источник.

Герцог и герцогиня стараются оградить детей от внимания публики. В отношении старшего ребенка они тщательно подходят к выбору мероприятий, на которых он появляется.

Инсайдер также отметил, что родители не требуют особого отношения к своим детям. Например, в школе их старшего сына называют Джорджем, а не принцем Джорджем. Супруги «хотят, чтобы их дети оставались детьми, но при этом прививают им хорошие манеры и учат не воспринимать их статус как должное».

В июле 2020 года Кейт Миддлтон нарядила Джорджа в дешевую одежду из масс-маркета для фотосессии в честь его дня рождения. Она выбрала наряд, стоимость которого составила семь фунтов стерлингов (на тот момент 630 рублей).

Звёзды,принц Уильям,Кейт Миддлтон,
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