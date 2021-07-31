Отец Децла пожаловался на отношения с внуком

«До последнего момента Тони ни разу нигде не сказал, как я люблю отца. Если хочешь стать артистом, то ты отдай должное отцу, ну, как минимум. 16 лет, уж пора бы на могилу один раз приехать. А не отнекиваться, какой я нежный»,