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Отец Децла пожаловался на отношения с внуком

Lenta.ru
30 минут назад

Отец и музыкальный продюсер покойного хип-хоп-исполнителя Децла Александр Толмацкий пожаловался на плохие отношения с внуком Тони Киселевым. Об этом он сообщил в разговоре с РЕН ТВ.

По словам Толмацкого, молодой человек ни разу не был на могиле отца. Он предположил, что на подобное поведение Тони «запрограммировала» его мать, и назвал ее негодяйкой.

«До последнего момента Тони ни разу нигде не сказал, как я люблю отца. Если хочешь стать артистом, то ты отдай должное отцу, ну, как минимум. 16 лет, уж пора бы на могилу один раз приехать. А не отнекиваться, какой я нежный»,

— заявил Толмацкий.

О проблемах в отношениях с внуком отец Децла рассказывал еще в декабре 2020 года. Тогда он заявил, что пытался наладить контакт с Тони, однако молодого человека интересовали только финансовые вопросы.

Децл умер в ночь на 3 февраля 2019 года в Ижевске. Судебно-медицинская экспертиза установила, что 35-летний артист скончался из-за острой сердечной недостаточности.

Звёзды,Видео,РЕН ТВ,
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