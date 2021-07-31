Что случилось с Сергеем Пенкиным

У артиста плохо с финансами.

Сергея Пенкина по праву можно назвать одним из наиболее талантливых музыкантов российской эстрады. Он без проблем может брать своим голосом 4 октавы и является доцентом кафедры эстрадно-джазового искусства.

Родился будущий артист в обычной семье, его родители были далеки от музыки. Мальчик пел в церковном хоре, а в школьные годы понял, что хочет связать свою жизнь с творчеством. После окончания училища он отслужил в армии и поступил в институт им. Гнесиных. Правда только с одиннадцатой попытки. Во время учебы он часто выступал в столичных ресторанах, а потом начал гастролировать и заграницей.

Instagram

Детей у артиста нет, однако есть племянники, которых он воспитывает как родных. Он состоял в браке с журналисткой, но через несколько лет они развелись.

Недавно стало известно, что в период пандемии певец сдавал квартиру, чтобы не остаться совсем без денег. Он рассказал, что недвижимость находится в хорошем районе. Поэтому удавалось получать неплохой пассивный доход. Сам артист в это время жил в загородном доме, писал песни и ходил на прогулки в лес.

Вместе с тем, он отметил, что его коллеги сильно преувеличивали, говоря о финансовых трудностях, вызванных карантином и отменой концертов.

«Когда у человека реальные проблемы, он не будет о них говорить во всеуслышание»,

— высказался Пенкин.