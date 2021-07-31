Решетова подтвердила, что Тимати расстался с Сафаровой

Отношения Анастасии Решетовой и Тимати до сих пор интересуют общественность.
Однако модель ясно дала понять, что больше никогда не сойдется с музыкантом. Сейчас их связывает только общий сын Ратмир.
После расставания Тимати вел активную личную жизнь. Рэпер принял участие в шоу «Холостяк», где каждую неделю ходил с красотками на свидания.
А вот Решетова предпочитает не выставлять личную жизнь напоказ. Таким образом модель лишь сеет очередные слухи о том, что она не может отпустить своего бывшего избранника.
Однако Анастасия окончательно поставила точку в отношениях. Ведь девушка заявила, что иногда присматривает новую барышню Тимати.
«А с чего вы взяли что я кого-то не отпускаю? Я уже год назад это сделала и даже иногда смотрю на девушек, думая: «О, а вот она бы Масюше подошла!»
— заявила Решетова. Интересно, своим ответом Решетова подтвердила, что Тимати больше не встречается с Екатериной Сафаровой?
К слову, сейчас победительница «Холостяка» отдыхает на море вместе с братом Тимати Артемом. Их вместе заметили в одном из ресторанов Сен-Тропе.