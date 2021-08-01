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"Я тебе все рассказывала": Мамаева обратилась к новой пассии экс-супруга

Елизавета Назарова
1 час назад

Алана Мамаева обратилась к новой женщине своего бывшего мужа, футболиста Павла Мамаева. Обращение она опубликовала в своем Instagram.

Мамаева обратилась к новой пассии экс-супруга
Фото: @alana_mamaeva@alana_mamaeva

Алана узнала, что теперь Павел состоит в отношениях с ее подругой Надеждой Санько. Мамаева рассказала, что раньше она состояла с ней в дружеских отношениях, поэтому новость стала ударом для девушки.

«Надин, ты мне посоветовала Катю Гордон как адвоката. Ты знала, что он выгоняет нас из квартиры. Я тебе все рассказывала, ты все знала. И не надо говорить, что мы были не подруги»

Модель рассказала, что ее подруга уже давно состоит в отношениях с ее экс-супругом. Однако она предупредила ее о том, что брак с Мамаевом может плохо закончится и для нее.

«Самое классное, когда Паша начнет твоего ребенка называть сыном, ты не будешь его просить, он сам начнет. Потом лишит биологического отца родительских прав, усыновит. А потом вы разведетесь, потому что у тебя скверный характер и он скажет: "Знаешь, Надь, чего-то дорого расходиться, не буду я его усыновлять"»

Мамаева рассказала, что уже поговорила со своей бывшей подругой по телефону, но мирно решить конфликт не удалось, поэтому она решила рассказать обо всем в социальных сетях.

Ранее "Рамблер" сообщал, что бывшая жена Мамаева подала на него в суд.

Звёзды,Алана Мамаева,Катя Гордон,Павел Мамаев,
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