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Сестра Егора Кончаловского взяла ребенка из детдома

Passion.ru
10 часов назад

46-летняя Екатерина Двигубская не скрывает свою личную жизнь. Актриса и режиссер с новым мужем удочерили девочку.

Сестра Егора Кончаловского взяла ребенка из детдома
Фото: Passion.ruPassion.ru

Дочь талантливого художника Николая Двигубского и бывшей жены Андрея Кончаловского актрисы Натальи Аринбасаровой счастлива в браке и воспитывает сына и дочь. Режиссер фильмов «Дорогая Маша Березина», «Сделка», «Москва, я люблю тебя!», «До смерти красива» и других призналась, что решилась на удочерение.

@katyadvi/Instagram

Екатерина рассказала, что девочку, которую они с мужем взяли из детского дома, зовут Настей.

«Мой второй муж - обеспеченный человек, но мы с ним расстались. Друзьями. Сейчас у меня новый муж, по образованию химик, занимается IT-технологиями. Я всегда замужем. Мы удочерили девочку Настю из детского дома. Этого не скрываем, потому что ложь к хорошему никогда не приводит», — рассказала режиссер.

Напомним, что Екатерина Двигубская родилась в Москве в творческой семье. Актриса была замужем за продюсером Александром Готлибом и актером Александром Быковым. От второго брака у режиссера есть единственный биологический сын Тимофей.

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