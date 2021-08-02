«Самка Богомолова»: подписчики высмеяли Собчак с мужем

— Константин Юрьевич, с днем рождения! У вас пикник на природе, да? — обратилась Собчак к нему.

Первое поздравление телеведущая опубликовала еще 23 июля. Тогда она трогательно написала, что раньше думала, что с ней «что-то не так», но потом она встретила Константина и поняла: «не так — это про всех вокруг». Теперь вся ее вселенная и счастье — в Богомолове, подчеркнула она.