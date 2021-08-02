Терешина объявила о расставании с молодым мужем

Артистка рассказала об этом в личном блоге.

Бывшая солистка группы Hi-Fi Таня Терешина сообщила в личном блоге о расставании с супругом Олегом Курбатовым, который младше нее на 16 лет. По словам исполнительницы, ее чувства к возлюбленному давно остыли, и шанса на спасение семьи больше нет: «Я больше не хочу жить с мужем. Не пытайте меня о причинах. Они конечно есть. На фоне них я тупо разлюбила человека, давно.. но шанс на спасение чувств , семьи в целом я давала. И не один. Но больше у меня нет никаких чувств и поэтому я не вижу смысла жить вместе».

Также звезда удивилась тому, что ее дочь от предыдущих отношений восприняла новость о расставании довольно грустно. «Она мне сказала, что ей скучно и грустно будет без него. Странно. Олег с ней вообще не проводил время. Просто ноль. И дети все равно привязываются, даже не родные», — написала Терешина.

Олег, не надо меня шантажировать, пугать, давить и мстить. Оставь меня в покое, не хочешь помогать не помогай. Только не трогай меня. Никогда,

— обратилась Терешина к теперь уже бывшему избраннику.

Поклонники поддержали звезду и пожелали поскорее прийти в себя после разрыва. К пожеланиям присоединилась певица Слава. Помимо этого, некоторые подписчики написали, что уже давно догадывались о разладе между супругами, поскольку певица перестала публиковать совместные фото.