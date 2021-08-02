Актеры МХАТа объявили бойкот из-за Бузовой

МХАТ имени Горького продолжит сотрудничество с певицей Ольгой Бузовой. Об этом сообщает URA.RU в своем Telegram-канале со ссылкой на пресс-секретаря театра Викторию Мусину-Пушкину.
«Мы не рассматриваем никакую другую кандидатуру на роль Бэллы Шанталь. Театр очень доволен, как работает Ольга, как репетирует, как она сыграла премьеру», — заявила Мусина-Пушкина.
Отмечается, что с певицей в скором времени будет заключен новый контракт. Также театр озвучит даты следующих показов спектакля «Чудесный грузин» с Бузовой.