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МХАТ продолжит сотрудничество с Ольгой Бузовой

Lenta.ruиещё 3
2 часа назад

МХАТ имени Горького продолжит сотрудничество с певицей Ольгой Бузовой. Об этом сообщает URA.RU в своем Telegram-канале со ссылкой на пресс-секретаря театра Викторию Мусину-Пушкину.

Актеры МХАТа объявили бойкот из-за Бузовой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Мы не рассматриваем никакую другую кандидатуру на роль Бэллы Шанталь. Театр очень доволен, как работает Ольга, как репетирует, как она сыграла премьеру», — заявила Мусина-Пушкина.

Отмечается, что с певицей в скором времени будет заключен новый контракт. Также театр озвучит даты следующих показов спектакля «Чудесный грузин» с Бузовой.

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